Como votar no BBB 22 Gshow para eliminar Lucas, PA ou Scooby

O trio formado por Lucas, Paulo André e Scooby encara o décimo paredão do Big Brother Brasil e a votação já está aberta. O público pode escolher entre eliminar um dos três brothers até a noite da próxima terça. Para participar, é necessário saber como votar no BBB 22 no Gshow.

VOTE AQUI NA ENQUETE BBB 22

Como votar no BBB 22 Gshow para eliminar

A votação no Gshow está aberta desde a formação do paredão no domingo e seguirá até a noite de terça-feira. O apresentador Tadeu Schmidt encerra os votos minutos antes de anunciar o eliminado da vez. Enquanto isso, os fãs podem participar quantas vezes quiserem.

O primeiro passo para participar da votação do décimo paredão do BBB 22 é acessar o Gshow, única página em que os votos são de fato contabilizados para a berlinda do programa: www.gshow.globo.com

Depois de acessar a página do BBB e a votação oficial, o nome dos três emparedados serão mostrados, junto com as fotos de cada um deles. A próxima etapa de como votar no BBB 22 no Gshow é clicar em uma das opções e fazer a validação de segurança para concluir o processo.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

A líder Linna indicou PA, enquanto Lucas e Scooby foram os mais votados da casa.

Quem sai do BBB 22?

A votação do paredão do Big Brother Brasil dura dois dias – o resultado será anunciado na próxima terça-feira, 29 de março, às 23h15, horário de Brasília. Haverá jogo da seleção brasileira no período noturno, o que causará um atraso no horário de início do programa.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o BBB pelo Globoplay. O sinal da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro, mas quem quiser acompanhar os brothers 24 horas por dia no pay-per-view precisa ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

Depois da eliminação, o ex-BBB segue uma agenda de entrevistas. Logo depois do fim do programa ao vivo, Rafa Kalimann bate um papo com o brother que deixou a casa na Rede BBB. A conversa é transmitida de forma gratuita no Globoplay e no portal do Gshow.

Na quarta-feira, é hora do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, às 09h30. À noite, o participante estará no BBB – A Eliminação, no Multishow, apresentado por Ana Clara Lima e Bruno de Luca. A agenda é finalizada com o Domingão com Huck, às 17h30.