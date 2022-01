Dinâmica da semana BBB 22: votos abertos e paredão triplo

A nova dinâmica da semana BBB 22 está definida e o fim de semana promete fogo parquinho. Além do paredão ser triplo, parte dos votos do paredão serão abertos, o que significa o fim da paz dentro do Big Brother Brasil. Confira a programação da 2ª semana da temporada.

Qual a dinâmica da semana BBB 22

Para acabar de vez com o clima paz e amor, a dinâmica da semana do BBB 22 promete agitar o jogo. A programação começou com a prova do líder – onde Douglas vetou Rodrigo, Bárbara e Eliezer -, e segue com a prova do anjo no sábado, dia 29 de janeiro. A noite os brothers terão festa.

A programação termina com a formação do paredão do domingo.

Dessa vez, a liderança vai ser em dupla. Os dois ganhadores da prova ganham a imunidade e também terão direito a mandar um participante diretamente para a berlinda. A diferença é que um poderá aproveitar a mordomia no quarto do líder e selecionará os participantes do VIP. Anote a dinâmica do BBB 22:

Domingo, dia 30 de janeiro: formação do paredão

Anjo imuniza um

Líder indica um

A dupla do líder na prova indica um

O imunizado pelo anjo indica um

Votação na casa: nove votos no confessionário e nove votos abertos

Bate e volta

Como assistir o BBB 22 ao vivo e 24 horas

Para assistir o BBB 22 todos os dias e a qualquer hora, é necessário ser assinante do Pay Per View. A Globoplay oferece o serviço e disponibiliza 11 câmeras para o público. Os valores vão variar de R$ 19,90 a R$ 84,90, qualquer um desses pacotes permite que você acesse o Pay Per View, a variação de preço acontece porque a plataforma oferece combos para outros serviços além da Globoplay.

Para quem prefere não abrir a carteira e assistir tudo de graça, é possível acompanhar os programas diários, exibidos de domingo a domingo. Nestas edições, o público assiste um compilado do que rolou no confinamento e também confere ao vivo algumas disputas e votações.

Além do Pay Per View da Globoplay, o público pode escolher assinar um pacote por meio de uma empresa que presta serviço de TV a cabo. Para isso, é necessário já ser cliente da TV por assinatura que escolher, pois o pacote para assistir o BBB 22 é adicional, ou seja, ele não pode ser comprado sozinho.

Leia também:

Enquete BBB 22: Lucas errou ao beijar Eslô na frente de Natália?