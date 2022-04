Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Eslovênia

Eslovênia foi eliminada do Big Brother Brasil neste domingo, 3 de abril, com xx% dos votos. Ela disputou a berlinda contra Douglas Silva e Paulo André, que continuam no jogo. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 22 usado por Tadeu Schmidt para anunciar a saída da sister.

Discurso de eliminação BBB 22 para Eslovênia

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Eslovênia do BBB 22:

Quando eu terminar, seremos nove. Esse paredão tem uma sonoridadade tão bonitinha. DG, Eslô e P.A. E aí eu fiquei pensando qual seria o melhor ritmo, a melhor forma pra falar de cada um dos emparedados. Pra falar do DG, o ideal seria levar o discurso com esse bom humor tipicamente carioca, esse deboche sempre pronto para lançar uma piadinha e abrir esse sorriso gigante. Esquece! Pra falar do P.A, o discurso começa meio tímido, mas quando precisa, abre o verbo, fala mesmo e larga voto. Sempre com esse ‘errezinho’ francês que ele tem e é o maior charme. Pra falar da Eslô, eu precisaria falar um pouco mais rápido. Eslovênia Marques é uma pessoa que fala muito rápido, uma palavra em cima da outra e não perde o raciocínio e os outros que lutem para acompanhar. Eita peste! Dona Eslovênia, primeira pessoa a entrar na casa do BBB 22 e a última a ir para o paredão. Estreia contra dois veteranos, ambos no terceiro paredão. Pro P.A, o segundo seguido, mas ele nunca foi emparedado pelo voto tradicional da casa. O DG só não é a pessoa que mais vezes enfrentou o voto popular porque foi salvo uma vez pelo líder e duas vezes na prova bate-volta, mas é o campeão de indicações. Só ele foi mandado ao paredão cinco vezes, só ele foi quatro vezes o mais votado pela casa. DG é um cara acolhedor, quantas pessoas aqui ele ouviu, se preocupou, aconselhou. Por causa do coração, até se enrolou no jogo. O P.A. descobriu aqui no BBB um lado que ele não conhecia. O atleta profissional, que vive da competição, aprendeu a jogar com o coração, como ele mesmo disse. E a Eslô, protagonizou uma das cenas mais bonitas do BBB 22. Naquela noite, em que a Nat tanto precisava, a Eslô se jogou na frente, num abraço corajoso e acolhedor. E aí, quem está correndo mais risco? Quem nunca foi ao paredão? Quem foi muito? Quem a casa insiste em mandar? Vocês não fazem ideia, não tem como fazer. E os grupos indicam alguma coisa ou é mera coincidência? Não é possível, vai ter comemoração dos meninos de novo, vai ter eliminação do Lollipop de novo, não é possível. Ou é? Mais uma vez, o BBB 22 coloca no paredão dois rivais. Ainda que seja uma rivalidade recente, um dia desses Eslô e P.A. estavam se bicando. Hoje estão juntos no paredão, como se fosse um tira-teima. E aí, quem sai? Um ou outro? Ou nenhum dos dois? É sobre isso e tá tudo bem. Quem sai hoje é você, Eslô.

Trajetória de Eslovênia no Big Brother Brasil

Eslovênia é mais uma integrante do grupo dos anônimos – e do Lollipop – a deixar o BBB 22. Logo no início, a sister foi comparada a Juliette, vencedora da edição de 2021, mas passou longe de conseguir a mesma popularidade.

A ex-Miss Pernambuco fazia parte do Lollipop, o grupo mais fraco da edição, que perdeu todos os seus membros ao longo do BBB 22. A sister não chegou a vencer provas, mas conseguiu escapar do paredão por dez semanas seguidas. Ela foi indicada para a 11ª berlinda por Gustavo, que utilizou essa justificativa para mandar a sister para a votação popular.

Ao longo do programa, trocou farpas com Paulo André e Natália, principalmente no jogo da discórdia. Seus amigos eram todos que estavam no quarto Lollipop, principalmente Eliezer, de quem se aproximou ainda mais nos últimos dias.

A trajetória de Eslô também ficou marcada pelo romance com Lucas, com quem se envolveu logo nas primeiras semanas de confinamento. Os dois não chegaram a falar sobre um possível namoro do lado de fora da casa, mas o ‘barão da Piscadinha’ disse, após a sua eliminação, que gostaria de continuar o relacionamento com a jovem.

Quem continua no BBB 22

Pipoca – Eliezer, Jessilane, Natália e Gustavo.

Camarote – Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada.

