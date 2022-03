Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Lucas

Lucas foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 29 de março, com 77,54% dos votos. Ele disputou a berlinda com Paulo André e Pedro Scooby, que seguem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 22 usado por Tadeu Schmidt para anunciar a saída do ‘barão da Piscadinha’.

Discurso de eliminação BBB 22 para Lucas

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Lucas do BBB 22:

Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos dez, com a certeza de um coração partido dentro da casa. Vocês conseguem imaginar a Eslô sem o Lucas? Vocês conseguem imaginar o P.A. sem o Scooby? O Scooby sem o P.A.? São laços fortíssimos e um deles agora vai se partir. Em um BBB em que as vitórias nas provas ficaram concentradas, o paredão reuniu três dos maiores campeões. P.A. e Scooby, os atletlas profissionais, que despertam aquela sensação de ‘ah, com esses aí é covardia’. P.A. e Scooby estão em um grupo que ganha praticamente todas as provas. E do outro lado o Lucas, que não é profissional, mas que atleta, a grande esperança do restante da casa. O maior vencedor de provas do BBB 22 até aqui. Ele tem sorte também, gosta de bater e voltar do paredão. Mas dessa vez, a danada da bola bateu no aro e saiu. Quem marcou mais as disputas? P.A. e a exuberância do atleta olímpico, a qualidade física que deixa todo mundo de queixo caído. Scooby mesmo fora da praia dele, mostrando uma habilidade, um concentração, uma inteligência pra chegar até a vitória, uma vontade. Ou Lucas, na raça, falando sozinho, parecendo alucinado, o ‘barão da alucinadinha’, isso porque não teve prova de quem come mais, se tivesse era barbárie. P.A. e Scooby, campeões que são, se sentira confortáveis para chamar o amigo DG e fazer um gesto surpreendente. ‘Veio do coração’, eles disseram. Eles quiseram fazer algo nobre, abrir mão da vitória, abrir mão da liderança em favor daquela que, segundos eles mesmos, é a maior rival deles no BBB. Fizeram certo? Quem é capaz de dizer se eles fizeram certo? Regra não descumpriram. Numa prova de resistência, cada um tem seu motivo para desistir. Cansaço, dor, coração. Mas fizeram o que para o jogo deles? Porque na esteira desse gesto nobre, foi que eles vieram parar juntos no paredão. O que seria diferente se eles tivesse ido até o limite naquela prova? Quem é capaz de dizer? Nesta grande competição chamada BBB, a maior das provas é o paredão, com consequências irreversíveis. E hoje o paredão elimina um campeão. Qem sai hoje é você, Bissoli.

Trajetória de Lucas no Big Brother Brasil

Lucas é mais um integrante do time Pipoca a deixar o BBB 22. O estudante de Medicina entrou tímido no jogo e demorou para se destacar no programa.

Na quinta semana, conquistou a liderança em uma prova que exigia habilidade. Ele indicou Brunna Gonçalves, com quem já havia trocado votos antes. A escolha do ‘barão’ foi assertiva: a dançarina foi eliminada com mais de 76% dos votos.

Lucas construiu uma relação próxima ao trio Linn da Quebrada, Natália e Jessilane. Ele também começou a namorar Eslovênia e os dois fizeram até um casamento fake durante uma das festas do programa. Apesar da proximidade com as meninas, o estudante não estava em nenhum grupo de fato.

Na oitava semana, Lucas venceu a prova do líder mais uma vez, que foi de resistência. Ele indicou Pedro Scooby para a berlinda, sob a justificativa de que o surfista não ligava para o jogo, mas o famoso recebeu poucos votos e continua na disputa.

O estudante ganhou a prova do anjo na nona semana. Imunizou Eslovênia e deu o castigo do monstro para Eliezer e Gustavo.

Lucas deixa o jogo com poucas jogadas marcantes, mas conseguiu emplacar o apelido de ‘barão da Piscadinha’ dentro da casa e também fora – até mesmo o apresentador Tadeu Schmidt reproduziu o meme. Ele também começou a ser chamado de ‘sungas’ por alguns internautas, por estar sempre com a roupa de banho.

Quem continua no BBB 22

Pipoca –Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Lucas e Gustavo.

Camarote – Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada.

O Big Brother Brasil está chegando em sua fase final. O reality vai durar 100 dias e está previsto para terminar no dia 26 de abril de 2022, em uma terça-feira. O participante que vencer, levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0KM.