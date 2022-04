Enquete BBB 22 atualizada aponta para saída de Jessilane

O jogo pode chegar ao fim para Jessilane na noite deste domingo, 17. A bióloga lidera a enquete BBB 22 atualizada, mas a votação segue acirrada e a porcentagem mudou mais uma vez nas últimas horas. O resultado oficial será anunciado no programa de hoje.

Como está a enquete BBB 22 atualizada

Às 20h deste domingo, Jessilane continua na liderança, mas está bem perto de ser ultrapassada por Eliezer. A professora de biologia soma 29,45% dos votos, enquanto o empresário tem 29,23%. Até a hora da eliminação, o resultado ainda pode mudar.

Sendo assim, Douglas Silva e Arthur Aguiar caem para terceiro e quarto lugar, respectivamente. O intérprete de Acerola tem 26,33% e o ator de Rebelde soma 14,99%.

Histórico

Às 10h deste domingo, dia da eliminação, Jessilane está com o maior número de votos para sair do BBB 22. Na enquete do DCI, a professora de biologia tem 56,71% dos votos e abriu vantagem em relação ao segundo lugar, ocupado por Douglas Silva. O intérprete de Acerola está com 23,28%.

Enquanto isso, a porcentagem de Arthur Aguiar e Eliezer vem diminuindo. O ator segue em terceiro lugar, com 10,18% dos votos. Eli está na lanterna com apenas 9,82%.

Já a enquete do UOL aponta um resultado mais acirrado. A votação vem mudando constantemente e os emparedados já se revezaram entre o primeiro, segundo e terceiro lugar. Jessi lidera com 39,40% dos votos, mas DG está logo atrás com 35,98%. O resultado pode mudar até a hora da eliminação.

Arthur Aguiar, que estava com maior rejeição quando a votação começou, agora está em terceiro lugar. O ator tem 22,06% dos votos, seguido de Eli, que soma apenas 2,55% e deve ganhar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Evolução dos votos

Domingo, 20h – UOL

Jessilane: 29,45%

Eliezer: 29,23%

Douglas Silva: 26,33%

Arthur Aguiar: 14,99%

Domingo, 10h00 – UOL

Jessilane: 39,40%

Douglas Silva: 35,98%

Arthur Aguiar: 22,06%

Eliezer: 2,55%

Sábado, 13h00 – UOL

Jessilane: 32,63%

Douglas Silva: 32,31%

Arthur Aguiar: 29,05%

Eliezer: 6,01%

Sábado, 00h30 – UOL

Arthur Aguiar: 32,17%

Jessilane: 28,09%

Douglas Silva: 26,87%

Eliezer: 12,86%

Quem é o favorito para vencer o BBB 22?

Apesar de ter liderado a votação para deixar o BBB 22 durante algumas horas, Arthur Aguiar continua sendo apontado como o favorito para vencer o programa.

Na enquete UOL, também consultada neste domingo, o ator lidera o ranking dos favoritos do público com 49,72% dos votos e é um forte candidato ao prêmio de R$1,5 milhão. O segundo lugar fica com Pedro Scooby, que soma 24,66% dos votos – ele faz parte do mesmo grupo ator, o grunge, que vem colecionando vitórias ao longo da temporada.

Quem fecha o top 3 é Jessilane, que tem 14,71% dos votos. Nas parciais do paredão de hoje, ela é a favorita para deixar o programa. No entanto, com reviravoltas nas enquetes ao longo dos últimos dias, a votação está acirrada e pode ser que o público tenha uma surpresa na hora da eliminação.

Votação Gshow

Ainda dá tempo de votar no paredão deste domingo. A votação segue aberta até a noite deste domingo, 17 de abril, quando o apresentador encerrará a contagem de votos durante o programa ao vivo.

Para votar, acesse a página do BBB 22 e localize o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar. Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Os fãs podem participar quantas vezes desejarem. Não há limite de votos.

