Enquete BBB 22 UOL atualizada agora: quem ganha?

A final do BBB 22 ocorre na próxima terça-feira, 26 de abril, e o público já pode escolher entre Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André. Um deles será o vencedor da atual temporada e levará para casa o prêmio de R$1,5 milhão. Quem deve ser o campeão? A enquete BBB 22 UOL atualizada agora paredão aponta o resultado.

Enquete BBB 22 UOL atualizada agora

Votação aberta para escolher o campeão do reality da Globo em 2022 e a enquete BBB 22 UOL já coloca o marido de Maira Cardi como o grande campão da temporada. Arthur Aguiar tem 63,28% dos votos para ganhar.

Em segundo lugar está Paulo André com 31,67% e em terceiro vem Douglas com 4,98% dos votos.

A consulta foi realizada às 01h da manhã da véspera da final.

O resultado da disputa será anunciado na terça-feira, 26 de abril, e as parciais da enquete o leitor acompanha em tempo real no DCI.

Quem são os finalistas do BBB 22?

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do BBB 22. Os três brothers sobreviveram a todos os paredões que enfrentaram até aqui e conseguiram chegar até o último episódio do reality show. Eliezer foi eliminado neste domingo, após perder a berlinda para DG e o ator.

Arthur é um dos nomes mais comentados do BBB 22 antes mesmo do programa começar. Por ter uma vida bastante polêmica do lado de fora, o ator acreditava que seria eliminado no primeiro paredão que enfrentasse. No entanto, ele estava errado – no começo do programa, ganhou bastante popularidade, principalmente pela rivalidade com Jade Picon. Ao longo de sua trajetória, apesar dos fãs que conquistou, também vem sendo amplamente criticado e é o participante que também tem mais torcida contra. No entanto, o engajamento de sua torcida garantiu que o famoso fosse o vencedor do paredão falso com mais de 80% dos nomes e um dos principais nomes para levar o título de campeão.

Douglas Silva foi um dos poucos nomes que não vazaram do grupo Camarote antes do programa começar. O famoso tem uma carreira de sucesso, sendo o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional. Bastante conhecido por interpretar os personagens Dadinho em Cidade de Deus (2002) e Acerola em Cidade dos Homens (2007) no cinema, também emplacou trabalhos na televisão como em Amor de Mãe (2019), Caminho das Índias (2009) e mais. No BBB 22, se aliou a Arthur, Scoobuy e P.A., e juntos se tornaram o grupo que mais venceu provas e paredões. Foi líder duas vezes e ganhou dois carros 0km.

Paulo André também é mais um membro do grupo Camarote que chegou até a final do BBB 22. O brother entrou tímido na competição, mas logo se uniu a Pedro Scooby e os dois viraram uma das amizades mais fortes do programa. Muito forte e competitivo em provas, P.A foi líder três vezes e se tornou o recordista em lideranças da temporada. Ao longo de sua trajetória no programa, viveu um affair com Jade Picon, eliminada na sétima semana. Conquistou grande torcida do lado de fora e é um dos brothers mais queridos pelo público.

Quem foi mais vezes para o paredão? – Enquete BBB 22 UOL atualizada agora paredão

Arthur Aguiar e Eliezer foram sete vezes ao paredão e são os recordistas da temporada. Vale lembrar que uma das berlindas era falsa, vencida pelo ator.

1º paredão: Natália x Luciano (eliminado) x Naiara Azevedo.

2º paredão: Rodrigo (eliminado) x Jessilane x Natália.

3º paredão: Naiara Azevedo (eliminada) x Douglas Silva x Arthur Aguiar

4º paredão: Arthur Aguiar x Bárbara (eliminada) x Natália

5º paredão: Brunna Gonçalves (eliminada) x Gustavo x Paulo André

6º paredão: Arthur Aguiar x Larissa (eliminada) x Linn da Quebrada

7º paredão: Arthur Aguiar x Jade Picon (eliminada) x Jessilane

8º paredão: Gustavo x Pedro Scooby x Vinícius (eliminado)

9º paredão: Douglas Silva x Eliezer x Laís (eliminada)

10º paredão: Lucas (eliminado) x Paulo André x Pedro Scooby

11º paredão: Douglas Silva, x Eslovênia (eliminada) x Paulo André

12º paredão – falso: Arthur Aguiar (vencedor) x Gustavo x Linn da Quebrada x Eliezer

13º paredão: Eliezer x Gustavo x Linn da Quebrada (eliminada)

14º paredão: Gustavo x Natália (eliminada) x Paulo André

15º paredão: Arthur Aguiar X Douglas Silva X Eliezer x Jessilane (eliminada)

16º paredão: Eliezer x Gustavo (eliminado) x Paulo André

17º paredão: Douglas Silva x Eliezer x Pedro Scooby (eliminado)

Votação Gshow

A votação para escolher quem deve levar o prêmio de R$1,5 milhão já está aberta no Gshow e segue até a noite de terça-feira, quando ocorre a final.

Participar da votação oficial é bem rápido e simples. Siga os passos:

– Acesse o Gshow e faça o login/cadastro;

– Localize a página do BBB 22 e o campo de votação;

– Clique sobre o nome do brother que deve ganhar o prêmio de R$1,5 milhão;

– Faça a validação de segurança e confirme;

