Enquete paredão BBB 22 atualizada mostra resultado de amanhã (3/4)

Mais um paredão foi formado na noite de sexta-feira, 1º de abril, no Big Brother Brasil. Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André são os emparedados da vez e um deles deixa a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão no próximo domingo. O público segue votando no Gshow, mas já é possível saber quem sai por meio da enquete paredão BBB 22 atualizada.

Como está a enquete paredão BBB 22 atualizada

A enquete paredão BBB 22 atualizada mostra que Eslovênia será a próxima eliminada do programa. Em consulta realizada às 10h deste sábado na enquete do DCI, a sister soma 87,46% dos votos, uma das maiores rejeições da temporada. A pernambucana foi indicada pelo líder Gustavo para a berlinda e era a única que ainda não havia enfrentado a votação popular.

Douglas Silva e Paulo André são os adversários da sister nesse paredão. Ambos estão com baixos índices de votos e podem, mais uma vez, voltarem do paredão e consolidar o quarto grunge como o grupo mais forte da casa. O ator tem apenas 10,07% dos votos, enquanto P.A. soma 2,47%.

Paulo André foi um dos escolhidos para cumprir o castigo do monstro por Jessilane e acabou indo parar na berlinda. Isso porque, desta vez, o líder também tinha que optar por um dos castigados para ir ao paredão. Já DG recebeu cinco votos da casa.

No UOL, o resultado é parecido, apesar do índice de rejeição de Eslô ser menor. A ex-Miss Pernambuco está na liderança com folga, com 78,66% dos votos. A porcentagem da sister diminuiu cerca de 2% entre ontem e hoje, mas continua alta. DG e P.A. seguem com baixa rejeição, com 17,40% e 3,94%, respectivamente.

Brothers defendem permanência na casa

Depois da formação da berlinda, os brothers tiveram os tradicionais 30 segundos para defenderam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Douglas Silva disse que já esperava a berlinda, em vista que o jogo começa a afunilar. “Até aqui, fiz o que o coração mandou, fui justo com todo mundo, fui fiel ao jogo… Mudei minha estratégia de jogo porque senti que o público pediu, veio informação de fora que tinha que mudar”, disse. DG finalizou dizendo que quer muito chegar até a final e pediu para que o público o deixasse ficar.

Pela primeira vez no paredão, Eslovênia também fez sua defesa: “Eu vim aqui para rasgar meu coração e minha alma para vocês. Não vim para tentar uma história coerente, vim para tentar uma trajetória real. Até nas minhas incoerências, no jogo, nas relações pessoais, eu fui eu”. Ela disse que entrega sua história no programa nas mãos do público e vai acolher o que os espectadores decidirem o que é melhor para ela. Finalizou ao pedir para ficar no reality. No entanto, a enquete paredão BBB 22 atualizada mostra que a sister tem altas chances de sair.

Paulo André disse que fez uma trajetória onde mostrou todos os seus lados, o profissional, o competitivo e também o coração. “Espero que eu tenha passado um Paulo André muito do que é dentro de casa. Também um Paulo André do seu lado profissional. Fui muito leal, minha mãe falou para eu ser leal, e tenho certeza que fui leal com todos”.

Como foi formado o paredão?

Gustavo escolheu Paulo André pelo castigo do monstro e Eslovênia pela indicação do líder. DG recebeu cinco votos, contra quatro de Lina, e ocupou a terceira vaga na berlinda. Jessilane estava imunizada pelo colar do anjo. Não foi realizada a prova bate-volta.

