Enquete UOL aponta que quem deve sair do BBB 22 é Lucas

Lucas é quem deve sair do BBB 22, segundo a enquete UOL. O brother está com muitos votos na frente dos adversários Paulo André e Pedro Scooby e pode receber ao menos 70% de rejeição do público. O ‘barão da Piscadinha’ está pela primeira vez no paredão.

Quem deve sair do BBB 22 de acordo com o UOL

Lucas tem altas chances de sair do BBB 22 na noite da próxima terça-feira, 28 de março. De acordo com a enquete do UOL, o barão da Piscadinha tem 77,09% dos votos dos leitores. A consulta foi realizada às 18h40 desta segunda.

A porcentagem do estudante não variou muito desde a formação do paredão. Ontem, logo após o fim do programa ao vivo, ele já somava 75% dos votos.

A eliminação do ‘barão’ pode consolidar ainda mais os meninos do quarto grunge como os favoritos do BBB 22. O grupo foi o único que ainda não perdeu membros, ao contrário dos Lollipopers, que está quase chegando ao fim – restam apenas Eliezer e Eslovênia e ambos não são muito queridos pelo público.

Esse é o primeiro paredão de Lucas. O estudante conseguiu escapar da berlinda até a décima semana do programa. Ele ganhou a prova do líder duas vezes e também já foi anjo.

O brother não está em nenhum grupo. Possui uma grande afinidade com as ‘comadres’, trio formado por Linn da Quebrada, Natália e Jessilane, mas já teve suas divergências com as garotas em relação ao jogo. Também vive um romance com Eslovênia desde o começo do programa.

Quem escapou na prova bate-volta?

Eliezer escapou na prova bate-volta. A disputa foi de habilidade: os brothers tinham que acertar bolas em uma cesta de basquete.

O empresário saiu na frente logo no começo, mas logo foi alcançado por Lucas. Scooby errou as cestas iniciais e ficou para trás enquanto os colegas avançavam no jogo. Na última rodada, Eli acertou as cinco bolas primeiro, enquanto Lucas errou o último arremesso. O empresário escapou da votação popular e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Se fosse ao paredão, Eli poderia ser eliminado. De acordo com a enquete UOL, ele é o terceiro mais odiado da casa, depois da eliminação de Laís, com 16,84% dos votos.

Quem já foi eliminado do BBB 22?

Luciano foi eliminado na primeira semana com 49,31% dos votos e foi derrotado por Natália e Naiara Azevedo.

Rodrigo foi o segundo eliminado com 48,45% dos votos e foi derrotado por Jessilane e Natália.

Naiara Azevedo foi eliminada na terceira semana com 57,77% dos votos em um duelo contra Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Bárbara deixou o confinamento com 86,02% dos votos do público em um paredão contra Natália e Arthur Aguiar.

Brunna Gonçalves recebeu 76,18% dos votos em um paredão contra Gustavo e Paulo André.

Larissa foi a eliminada do sexto paredão do reality com 88,59% dos votos em uma disputa contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

Jade Picon foi eliminada ao receber 84,93% dos votos do público no paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane.

Vinícius deixou a disputa com 55,87% dos votos contra Gustavo e Pedro Scooby.

Laís deixou a competição na nona semana ao receber 91,25% dos votos contra Douglas Silva e Eliezer.