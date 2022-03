Enquete UOL parcial indica quem sai do BBB 22 entre Arthur, Lari e Linn

Arthur, Larissa e Linn se deram mal e estão no paredão do BBB 22

Arthur, Larissa e Linn se deram mal na formação de paredão desta semana e agora competem para ver quem continua na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para descobrir quem sai e quem fica do trio, consultamos a enquete UOL parcial nesta noite de segunda-feira (28) para ver de qual lado o público está.

Enquete BBB 22 UOL: vote em quem deve sair

Quem sai na enquete UOL parcial?

Larissa vem sendo a mais votada para sair do BBB 22, de acordo com a parcial da enquete UOL, consultada às 21 horas desta segunda-feira (28). A modelo está com 65,90% dos mais de 147 mil votos computados até agora e assume a liderança no ranking.

Arthur vem em seguida, com 21,30% dos votos. Em último na parcial da enquete UOL está Linn. A cantora soma até agora 12,80% dos votos para sair. Aparentemente, ela é quem respira com mais facilidade na briga pela permanência até agora.

Como foi formado o paredão

A formação do 6º paredão do BBB 22, no último domingo, começou com Douglas imunizando Gustavo. O líder Paulo André indicou Linn da Quebrada, enquanto Larissa levou a pior na votação da casa. Arthur estava emparedado desde a prova do líder. Veja quem votou em quem:

Lucas e Arthur votaram em: Larissa.

Eslovênia e Linn da Quebrada votaram em: Douglas Silva.

Jessilane e Natália votaram em: Eslovênia.

Vinicius e Eliezer votaram em: Jessilane.

Gustavo e Douglas Silva votaram em: Vinícius.

Jade Picon e Laís votaram em: Douglas Silva.

Pedro Scooby votou em: Larissa.

Larissa votou em: Douglas Silva.

Enquete UOL parcial – Quando é a eliminação?

A eliminação de Arthur, Linn ou Larissa, que até então é a mais votada na parcial da enquete UOL, será na terça-feira, 1 de março de 2022, a partir das 23h30, de acordo com a programação oficial do canal. Neste dia, o reality show irá começar mais tarde por causa da partida de futebol que irá ao ar depois da novela Um Lugar ao Sol.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para sair. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com o apresentador do programa e seguirá para os estúdios da Rede BBB, em que será entrevistado por Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB.

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, com 49,31% dos votos em uma paredão ao lado de Natália, que somou 34,89%, e Naiara Azevedo, que ficou na casa ao receber apenas 15,8% dos votos para sair.

Rodrigo saiu com 78,45% dos votos; 3ª eliminada foi Naiara Azevedo com 57,77% dos votos; a 4ª eliminada foi Bárbara Heck, que recebeu 86% dos votos; a última eliminada foi a dançarina Brunna Gonçalves com 76,18% dos votos.

Maria foi expulsa e Tiago Abravanel desistiu do reality.

Leia também

Enquete BBB 22: quem entre os emparedados merece ficar?