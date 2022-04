Quem ficou em segundo lugar no BBB 22: Paulo André leva R$150 mil

Paulo André foi quem ficou em segundo lugar no BBB 22. O atleta recebeu 29,91% dos votos e ficou atrás de Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil. O paulista não sai de mãos vazias e leva o prêmio de R$150 mil depois de ter se tornado um dos brothers mais queridos pelo público.

Quem ficou em segundo lugar no BBB 22 foi Paulo André. O esportista não teve chances contra a ‘padaria’ de Arthur, mas conquistou a simpatia do público, que lhe garantiu o prêmio de R$150 mil.

Paulo André fez parte do grupo Camarote, famosos convidados para participarem do programa. Logo nos primeiros dias, ele se definiu como uma ‘pipoca caramelizada’, por não se considerar tão conhecido quanto os outros integrantes. Demorou para aparecer no jogo, mas logo construiu uma grande amizade com Pedro Scooby, um dos pontos altos de sua passagem no programa.

Também se envolveu com Jade Picon. Os dois estavam bastante tímidos no começo e precisaram de um empurrãozinho de Larissa para finalmente darem o primeiro beijo. No entanto, o romance durou pouco, já que Jade foi eliminada na sétima semana e já deixou claro que não quer namorar no momento.

O atleta se destacou pelo rendimento em provas. Ele foi líder três vezes, se tornando recordista da temporada. Também foi anjo por duas semanas. Outro feito notável da trajetória foi o fato de que em todos os paredões que P.A esteve, ele foi o menos votado e nunca correu riscos de deixar o programa.

Sua principal antagonista foi Linn da Quebrada. Os dois trocaram vários votos e indicações ao longo da temporada, e foi justamente isso que eliminou a cantora.

P.A passou longe de ser ‘cancelado’ durante a atração. Não protagonizou nenhuma grande treta, mas teve desentendimentos com Eslovênia, Jessilane e até com Arthur Aguiar, um de seus aliados.

Terceiro lugar

O terceiro lugar ficou com Douglas Silva, que somou apenas 1,13% dos votos. O ator é mais um integrante do quarto grunge que conseguiu chegar até a final ao lado dos aliados.

Segundo um dos discursos do apresentador Tadeu Schmidt, o ator liderava a votação da terceira berlinda da temporada e ficou próximo de deixar a atração, mas os votos viraram de um dia para o outro e Naiara Azevedo foi quem deixou a casa.

DG foi alvo constante da casa e sempre era mencionado no confessionário. Deu sorte e escapou do paredão em duas das provas bate-volta que participou. Apesar de ter registrado votações expressivas, conseguiu se manter no jogo e quebrou a ‘maldição do primeiro líder’.

Venceu duas provas do líder e uma disputa pelo colar da imunidade. Também sai da casa com dois carros 0km e o prêmio de R$50 mil do terceiro lugar.

Seus antagonistas foram os lollipopers, que sempre votavam no ator. No entanto, também não protagonizou grandes tretas e teve pequenas desavenças com os integrantes do quarto rival. Além dos meninos do quarto grunge, construiu uma grande amizade com Gustavo, que chegou no jogo na terceira semana.

