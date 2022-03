Festa de hoje BBB 22 será tema gamer; que horas começa o BBB

Festa do BBB 22 vai começar após a exibição da reprise do último capítulo de Um Lugar ao Sol

A festa de hoje BBB 22 vai apresentar o universo dos games aos brothers. Neste sábado, 26, a edição deve começar logo após Um Lugar ao Sol e vai trazer a repercussão da vitória de Paulo André na prova do anjo e também os planos da líder Linna para a formação do paredão domingo.

Que horas começa a Festa de hoje BBB 22

O BBB 22 hoje começa às 22h50, horário de Brasília, logo após a exibição da reprise do último capítulo de Um Lugar ao Sol. O público poderá acompanhar os primeiros minutos da festa durante o programa ao vivo, que neste sábado terá o tema sobre o universo dos games. Não haverá show.

A edição de hoje deve começar mostrando tudo o que aconteceu desde a vitória de PA na prova do anjo ao castigo do monstro. O programa deste sábado também deve mostrar os planos de Linna em colocar PA no paredão, mesmo após o brother – junto de Scooby e DG – desistir da prova para ajudá-la.

Como será a festa de hoje BBB 22

De acordo com a produção do reality, o mundo dos games é a inspiração da festa do ‘Big Brother Brasil’ deste sábado, dia 26. Quem acompanhar terá um gostinho deste universo por meio da decoração e do figurino usado pelos brothers e sisters, além de elementos especiais no cenário. Desta vez, uma performance de robôs dá início à noite e coloca todo mundo em clima de celebração propondo um grande flash mob.

Para garantir ainda mais diversão, um set especial terá jogo de fliperama acionando o conhecido “tombo legal”: enquanto um confinado estiver sentado no alto de uma plataforma, o outro precisará pontuar bem no jogo para “derrubar” o parceiro. Outra oportunidade de entrar na brincadeira será um game de arremessos reproduzido em um painel de led touch screen. Já quem gosta mesmo é de dançar, vez ou outra terá a chance de mostrar todo seu gingado na pista central, quando o “pistômetro” estiver ativo para mostrar que é hora de dar um show.

Os participantes terão como figurino roupas no estilo cosplay de personagens.