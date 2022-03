Festa do BBB 22 ontem teve briga entre aliadas - Foto: Reprodução/Globo

Madrugada teve intriga entre comadres e com participação de Eliezer.

Festa do BBB 22 ontem: novo barraco acontece entre Natália, Linn e Jessi

A festa do BBB 22 ontem foi marcada por um barraco que aconteceu entre Natália, Linn da Quebrada e Eliezer. A discussão começou por conta de conversas sobre jogo e acabou saindo do controle. Mais tarde, quando a discussão entre duas das ‘comadres’ havia chegado ao fim, Natália também se desentendeu com Jessilane.

Confusão na festa do BBB 22 ontem

Uma briga aconteceu na festa de ontem do BBB 22 depois que Linn da Quebrada questionou Eliezer. A sister contou que Natália havia conversado com ela e questionado se o designer havia aberto o jogo com Arthur, Gustavo e Scooby, pois a designer de unhas escutou uma conversa entre eles em que Eliezer disse que ia proteger Eslovênia na próxima votação da casa.

Eliezer não gostou de ser chamado de “boca aberta” por Natália e rebateu bravo: “eu nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro. Eu sempre levei essa fama [de fofoqueiro] e nunca abri o jogo de ninguém aqui dentro”.

O momento gerou uma briga, Eliezer ficou alterado e acusou a “namorada de reality” de enxergá-lo dessa forma. A mineira ficou irritada e saiu da sala, assim o designer ficou em uma discussão com Lina, que pedia calma para o colega e disse que ele havia entendido errado, pois ninguém estava o acusando. Segundo Lina, o que elas queriam saber era se ele realmente abriu o jogo para os meninos ou se a conversa foi inofensiva.

Pouco depois, Natália voltou para a festa de ontem do BBB 22 na área externa e desabafou com Douglas. A sister disse que Lina já havia mostrado interesse em Eliezer e que sua percepção era que a cantora estava tentando acabar com seu relacionamento.

“Gerou isso agora velho? Não achei legal. Uma coisa que eu converso com ela por proteção dela e tal e ela vira e diz que eu falei isso e aquilo para ele? Me expondo?”, reclamou a sister, que em seguida disse que quase jogou a bebida que estava em sua mão na cara da amiga.

Mais tarde, Natália foi para a cozinha para ter uma conversa a sós com Eliezer. O brother disse estar chateado com a desconfiança da mineira e a designer reclamou da atitude de Lina, que disse ao brother que Natália estava preocupada por Eliezer ser “boca aberta”.

O designer chegou a defender Lina e comentou que a líder da semana não expôs a amiga, pois conversou com Eliezer na frente de Natália. “Tu sempre acha que eu não sou confiável”, disse o brother. A mineira não gostou nada e reclamou: “se tu acha isso, beija ela, dorme com ela e fica com ela”.

No final da festa de ontem do BBB 22, Natália informou Lina que pretendia tirar sua mala do quarto do líder, pois não queria ficar perto da amiga de confinamento. As duas voltaram a discutir e Eliezer tentou resolver a discussão, novamente ele defendeu Lina, então Natália disparou: “cala a boca”.

Eles entraram e as coisas pioraram.

Natália não quet falar com Eliezer e Lina, Eli se estressou e subiu o tom de voz: "Eu sempre levei fama de fofoqueiro e nunca abri o jogo de ninguém" #BBB22 Lina / #ForaNatalia / O Arthur / E larga 6 milhões / foi o pa / #SearaNoBBB22 pic.twitter.com/dmd8kevCqJ — TITTO  #BBB22 🧜🐆🧬🐷💡LINN, NAT, ELI,VYNI,JESSI (@titto_ferreira) March 27, 2022

Briga de Natália e Jessilane

Depois da discussão entre Linn, Natália e Eliezer, a mineira foi até o quarto do líder para pegar suas coisas e deixar o cômodo. Lá, a sister acabou discutindo com Jessilane.

Tudo começou quando a professora de biologia reclamou que foi citada durante a briga de Lina e Natália. A minera disse que não citou Jessilane: “pelo amor de Deus, para de ser louca”.

Natália disse que Jessilane estava “se doendo à toa” e a professora chamou a amiga de “dona da razão”. As duas começaram a bater boca e até discussões antigas foram relembradas. Depois, Natália deixou o quarto do líder e foi dormir no quarto Grunge.

Sisters já protagonizaram barraco antes

Há algumas semanas, na festa do líder Lucas, Natália, Jessilane e Linn da Quebrada protagonizaram um dos maiores barracos da temporada. Tudo começou depois que Natália, que estava muito bêbada, confrontou Lina, a sister disse que se sentia excluída entre as ‘comadres’ e que tinha ciúmes da relação de Jessilane com a cantora.

A discussão foi regada a gritos e muito choro, Natália chegou a chutar paredes, portas e cadeiras. O trio dormiu em quartos separados e no dia seguinte acertou as contas em uma conversa na varanda.

