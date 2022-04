Gshow votação BBB 22 atualizada agora: Jessi lidera votos para sair

Mais um paredão foi formado na noite sexta-feira, 15, desta vez quádruplo. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane são os emparedados da vez e um deles diz adeus ao sonho de chegar na final no próximo domingo. Desta vez, a votação está bem acirrada, é o que aponta o Gshow votação BBB 22 atualizada agora. Dois brothers correm o risco de eliminação, confira.

Gshow votação BBB 22 atualizada agora – parcial

O resultado da votação segue indefinido. Neste domingo, às 10h, houve mais uma mudança na parcial dos votos da enquete UOL. Jessi continua na liderança, com 39,40% dos votos. Quem saltou para o segundo lugar foi Douglas Silva, que agora tem 35,98%.

Arthur e Eliezer são os menos votados nessa manhã pré-eliminação. O ator caiu para o terceiro lugar, com 22,06%, enquanto o designer tem apenas 2,55%.

Na enquete do DCI, o resultado está assim: Jessilane com 56,55%; DG com 23,42%; Arthur somando 10,15% e Eli em último com 9,88%.

Histórico da votação

A votação do BBB 22 na enquete UOL já mudou novamente. Em consulta realizada às 13h deste sábado, Jessilane continua em primeiro lugar, com 32,63% dos votos. No entanto, a diferença para Douglas Silva é mínima: o ator soma 32,31% dos votos e também corre risco de eliminação.

A porcentagem mudou nas últimas horas. Às 9h, quem aparecia em segundo lugar e com somente três décimos de diferença era Arthur Aguiar. No entanto, na última atualização, o ator recebeu menos votos que os adversários e agora está na terceira posição, com 29,05%. Jessi, DG e Arthur são os que mais correm risco no domingo.

Eliezer é o único que pode respirar aliviado. O designer está na lanterna, com 6,01%. A porcentagem do brother vem diminuindo na medida em que a votação de seus adversários fica mais acirrada.

No DCI, o resultado está desfavorável para Jessilane. A professora de biologia soma 50,97% dos votos e está 20% a frente de DG. O ator tem 29,06% de rejeição e pode ganhar mais uma semana na casa, se a porcentagem se manter assim até amanhã.

Eliezer e Arthur estão na terceira e quarta posição e podem continuar no jogo. O designer tem 11,61% e o ator está em último com apenas 8,36%.

Evolução dos votos

Domingo, 10h00 – UOL

Jessilane: 39,40%

Douglas Silva: 35,98%

Arthur Aguiar: 22,06%

Eliezer: 2,55%

Sábado, 13h00 – UOL

Jessilane: 32,63%

Douglas Silva: 32,31%

Arthur Aguiar: 29,05%

Eliezer: 6,01%

Sábado, 09h00 – UOL

Jessilane: 37,79%

Arthur Aguiar: 37,76%

Douglas Silva: 15,50%

Eliezer: 8,95%

Sábado, 00h30 – UOL

Arthur Aguiar: 32,17%

Jessilane: 28,09%

Douglas Silva: 26,87%

Eliezer: 12,86%

Defesa dos emparedados BBB 22

O primeiro a dizer porque deve continuar no jogo é Arthur Aguiar. O brother, que está em sua quinta berlinda, disse que quer muito chegar até a final e acredita que sua trajetória foi muito coerente. ” Já sou muito grato com tudo que vivi, mas peço que o público me deixe sonhar um pouco mais e chegar na final”, disse.

Em seguida, foi a vez de seu parceiro de jogo, Douglas Silva: “Eu estou me entregando, me jogando. Não esperava chegar tão longe nesse jogo. Peço ao Brasil que me deixe ficar. Eu tinha intuito de chegar à final. Peço mais uma vez: Brasil, me ajude a ficar”.

Eli também manifestou sua vontade em chegar até a final do BBB 22. “Peço para que as pessoas me deixem continuar. Já me trouxeram até aqui, me ajudem a continuar”, pediu o brother.

Por fim, foi a vez de Jessilane. “Passei por muitas coisas. Joguei sim, da forma que achei coerente. Consegui mostrar que não sou só a Jessi que só chora, mas muitas outras coisas”. Ela finalizou pedindo ao público que a deixasse continuar no jogo.

Quando será a eliminação? A eliminação será no domingo, 17, a partir das 23h10, horário de Brasília. Esse é um dos poucos, se não o único, paredão que está indefinido. Com os votos bastante acirrados e a porcentagem dos emparedados mudando a cada hora, o público pode ter uma surpresa na hora do anúncio do resultado.

Ao longo da temporada, as berlindas tiveram resultados bem definidos, com boa parte dos participantes saindo com altas porcentagens. O jogo deve ficar ainda mais afunilado nos próximos dias, perto da final.