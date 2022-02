Karol Conká no BBB foi rejeitada por grande parte do público e bateu recorde mundial - Foto: Reprodução/Globo

Há um ano, Karol Conká saiu do BBB com recorde de rejeição; relembre

Karol Conká marcou o BBB 21 e até hoje é lembrada pelo público. A cantora somou diversas polêmicas na casa e conquistou o maior percentual de rejeição que o reality show já viu. A eliminação de Karol Conká aconteceu há exatamente um ano atrás, no dia 23 de fevereiro de 2021, terça-feira, no quarto paredão da temporada.

Karol Conká no BBB teve 99,17% de rejeição

Karol Conká foi eliminada do BBB no ano passado com 99,17% dos votos da quarta berlinda da edição. Ela competiu contra Arthur Picoli e Gil do Vigor, que somaram apenas 0,54% e 0,29%, respectivamente. No total, foram somados 285.230.781 milhões de votos.

A ida de Karol Conká ao paredão do BBB era muito aguardada, pouco antes ela havia fugido da berlinda ao ser coroada líder e ter conquistado a vitória de uma prova bate e volta do confinamento, o que havia deixado grande parte do público revoltado.

O recorde que Karol Conká bateu no BBB não foi apenas a maior rejeição da versão brasileira do reality show. Os 99,17% da famosa foi o maior percentual que o Big Brother Brasil já viu na história.

Uma semana antes, o recorde mundial já havia sido batido, por Nego Di, que no terceiro paredão da edição recebeu 98,76% dos votos, a diferença entre o percentual dos participantes foi de apenas 0,41%. Falando nisso, o Top 3 é inteiramente brasileiro no índice de rejeição da história da programa, o terceiro lugar é de Aline do BBB 5, que somou 95% dos votos em 2005.

Polêmicas

Por que Karol Conká foi tão odiada no BBB? Ao longo de sua trajetória no reality show da TV Globo, que durou cerca de 1 mês, a cantora somou muitas polêmicas. Ela foi acusada de tortura psicológica, assédio, manipulação, arrogância, agressividade, entre outras atitudes e adjetivos nada desejáveis.

Nas duas primeiras semanas do programa, a famosa foi criticada pela forma que tratou Lucas Penteado, que logo desistiu do reality show e pediu para deixar o confinamento. Depois que o jovem ator causou na casa, ele passou a ser destratado por alguns participantes, como Karol Conká, que chegou a impedi-lo de comer ao seu lado na cozinha. A forma de agir da paranaense foi criticada e a cantora foi acusada de ser uma das causas que fez o rapaz não aguentar o confinamento.

Além disso, Karol Conká foi acusada de assediar Arcrebiano. Depois de certa insistência, a famosa conseguiu os beijinhos que tanto queria do modelo, mas nas redes sociais, parte do público achou o momento desconfortável e disse que a Karol havia forçado a barra com o capixaba.

Devido a uma crise de ciúmes que teve por causa de Arcrebiano, a cantora também soltou uma série de ataques e críticas a Carla Diaz, que foi considerada mais uma das “vítimas” de Karol Conká no BBB.

O tratamento de Karol Conká no BBB com Juliette também foi alvo de comentários. A famosa foi acusada de ser xenofóbica ao criticar a educação da campeã da temporada, que é natural da Paraíba.

Relembre as tretas da famosa na casa:

Conká ganhou documentário após reality show

Após a participação cheia de altos e baixos no BBB 2021, Karol Conká ganhou o documentário “A Vida Depois do Tombo” na Globoplay. O título fazia analogia a canção mais famosa da artista, Tombei, e mostrou a forma que a cantora encarou sua participação na casa quando pôde assistir tudo aqui fora.

Conká se mostrou arrependida de certos momentos que protagonizou no reality show e sentou para conversar com alguns participantes da edição, como Lumena. Alguns ex-BBBs como Carla Diaz e Arcrebiano se recusaram a participar.

Lucas não gravou frente a frente com a famosa, mas apareceu em vídeo no documentário e disse que perdoava a cantora. O documentário está disponível na Globoplay e é liberado apenas para assinantes do serviço. Os planos variam entre R$ 19,90 e R$ 89,90.

Como está Karol Conká hoje em dia?

Karol Conká precisou lidar com muitos problemas quando saiu da casa mais vigiada do Brasil, mas conseguiu dar a volta por cima. Depois da perda massiva de seguidores e cancelamentos de contratos e shows, Karol se reergueu e hoje continua investindo na carreira artística.

A cantora contou pouco depois de sua participação no programa que passou a fazer terapia para lidar melhor com suas atitudes, sentimentos e reações. Ela chegou a lançar uma música chamada Dilúvio para falar sobre o processo que viveu por causa do reality show.

A estreia de Dilúvio foi o melhor resultado em números que a cantora já teve nas plataformas digitais e atualmente ela se prepara para lançar um novo álbum. Em março de 2022, a cantora vai mostrar ao mundo o álbum Urucum.

Com 1,8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 716 mil no Twitter, hoje Karol Conká consegue até brincar sobre o BBB. Em publicações nas redes, a ex-sister já relembrou momentos de sua participação, aderiu aos apelidos que muitos fãs do reality show a chamam, mamacita e Jaque Patombá, e até citou suas atitudes na casa quando comentou sobre a expulsão de Maria no BBB 22, que deixou o confinamento após bater com um balde na cabeça de Natália. “Nem a Jaque Patombá no auge da animosidade foi tão agressiva assim num jogo da discórdia”, comentou.

