Sister ganhou mais uma prova do líder envolvendo memória.

Jade finge dar pulseira do VIP a Arthur no BBB 22 e confessa provocação

Jade finge dar pulseira do VIP a Arthur no BBB 22 e confessa provocação

Jade Picon venceu pela segunda semana consecutiva a prova do líder na quinta, 10, e no momento da nova divisão da casa entre os privilegiados da semana e os azarados da xepa, Jade simulou que daria a pulseira do VIP para Arthur, seu atual rival na casa. O momento durou alguns segundos, mas não passou despercebido pelo público.

Jade finge que daria pulseira do VIP a Arthur no BBB 22

Na noite de quinta-feira (10), após vencer a prova do líder, Jade distribuiu suas pulseiras do VIP para os confinados. Durante o momento, a famosa foi até Arthur e por alguns segundos fingiu que daria uma para o carioca, em seguida mudou de posição e entregou uma nas mãos de Paulo André, que a abraçou.

O momento gerou assunto nas redes sociais e a sister foi defendida por fãs. Como Jade admitiu mais tarde que a provocação foi de propósito, não se pôde argumentar que ela não agiu de forma consciente no momento, mas para alguns isso não importou. “O que tem demais nisso? Ela tá movimentando o jogo”, comentou um usuário no Twitter.

Porém, a atitude também gerou críticas. “Que ranço. E não é sobre ele ir pro vip, porque pro Arthur é um livramento, mas é sobre a soberba dela”, reclamou uma fã do programa”.

Jade admitiu simulação ao dar pulseiras do VIP

Mais tarde, na madrugada desta sexta-feira (11), Jade Picon admitiu no quarto do líder que fingiu que daria a pulseira do vip para Arthur de propósito. “Gente o que posso fazer, é mais forte que eu (…) É legal uma emoção a mais”, comentou a influenciadora digital. “A Jade está movimentando o jogo”, brincou Pedro Scooby e a sister comemorou.

jade confessando que fingiu entregar a pulseira do vip pro arthur de propósito, que ranço. e não é sobre ele ir pro vip, porque pro arthur é um livramento, mas é sobre a soberba dela. #bbb22pic.twitter.com/d2GBEJTp7g — Lari. ✨ (@momentsreality_) February 11, 2022

Rivalidade entre Arthur e Jade no BBB 22

A briga entre Arthur Aguiar e Jade Picon começou há pouco tempo na casa, até então a dupla era considerada aliada no programa. O problema nasceu quando a sister indicou o ator direto ao paredão durante sua primeira liderança, pois queria uma resposta do público e também conferir qual seria a movimentação da casa sem a disponibilidade de Arthur durante a votação, que era o maior alvo da semana.

Ao indicar o famoso para a berlinda, a sister tirou a chance de Arthur de escapar do paredão, pois o indicado do líder não pode participar da prova bate e volta, o que o chateou, pois Jade já havia dito que não votaria nele.

Entre os motivos que levaram Jade a indicar o colega, estiveram a reação do confinado quando Jade foi coroada líder, algumas atitudes do brother na casa e o desejo de saber o que o público pensava do ator. A paulista reclamou da reação de Arthur e disse que o brother não ficou feliz com sua liderança, pois assim Jade não teria chance de tentar ganhar o anjo para imunizar o marido de Mayra Cardi.

Após a indicação de Arthur, Jade conversou com o ator em um dos quartos do confinamento, explicou seus motivos, já que o ator pediu por justificativas, mas a dupla não chegou a um consenso. No dia seguinte, durante o jogo da discórdia, Arthur classificou Jade como “duas caras” e a influenciadora deu a mesma plaquinha para o ex-aliado.

Leia também

Enquete BBB 22: a líder Jade Picon deve indicar quem ao paredão?