Jogo da discórdia BBB 22 completo: ranking de milhões e centavos

No jogo da discórdia BBB 22, os brothes julgaram as atitudes um dos outros - Foto: Reprodução/Globo

Os brothers se reuniram para mais um jogo da discórdia no BBB 22 completo, nesta segunda-feira, 4 de abril. Eles julgaram as atitudes um do outro ao distribuírem a plaquinha de ‘milhões’ para quem fez algo considerado de bom senso e ‘centavos’ para quem teve uma má conduta; confira a dinâmica.

Jogo da discórdia BBB 22 completo

O jogo da discórdia começou com os emparedados da vez, Gustavo, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Eliezer. Quem fez algo que agradou os brothers receberia a placa de ‘milhões’, como uma forma de elogio. Já quem desagradou recebeu ‘centavos’, ou seja, magoou o colega em algum momento do jogo.

Gustavo

Atitude de milhões – Pedro Scooby

Atitude de centavos – Natália

Linn da Quebrada

Atitude de milhões – Douglas Silva

Atitude de centavos – Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Atitude de milhões – Paulo André

Atitude de centavos – Jessilane

Eliezer

Atitude de milhões – Natália

Atitude de centavos – Pedro Scooby

Natália

Atitude de milhões – Eliezer

Atitude de centavos – Gustavo

Paulo André

Atitude de milhões – Arthur Aguiar

Atitude de centavos – Linn da Quebrada

Douglas Silva

Atitude de milhões – Gustavo

Atitude de centavos – Natália

Jessilane

Atitude de milhões – Pedro Scooby

Atitude de centavos – Paulo André

Pedro Scooby

Atitude de milhões – Gustavo

Atitude de centavos – Natália

Quem vai sair do BBB 22 no paredão falso

O resultado do paredão falso será anunciado nesta terça-feira, 5 de abril, a partir das 22h35, na rede Globo. Gustavo, Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Eliezer são os brothers que concorrem a uma chance de ficar no quarto secreto e controlar os outros confinados. Esse é a oitava berlinda falsa da história do Big Brother Brasil.

A falsa eliminação acontece a partir das 22h35, horário de Brasília, logo após o segundo episódio de Pantanal. O público também pode acompanhar o programa pelo Globoplay, na aba “Agora na TV”. A votação segue acontecendo no Gshow e será encerrada durante o programa ao vivo de amanhã.

Esse é o décimo primeiro paredão da temporada. Marcado para terminar em 26 de abril, o programa já fez um paredão extra para eliminar seis brothers até a data da final. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby seguem no jogo.

Programação da semana

Segunda-feira (21/03): jogo da discórdia

Terça-feira (22/03): eliminação + ida do brother vencedor do paredão falso ao quarto do líder

Quarta-feira (23/03): festa

Quinta-feira (24/03): prova do líder