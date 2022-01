Lista oficial do BBB 22 será divulgada amanhã; veja palpites

A tão esperada lista oficial do BBB 22 será divulgada nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Os nomes dos novos brothers e sisters vão ao ar a partir dos intervalos da novela O Cravo e a Rosa, na Globo. Enquanto Boninho não libera a identidade dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil, muitos rumores circulam na web sobre possíveis famosos cotados para o programa.

Naiara Azevedo – Lista oficial BBB 22

Ainda em 2021, o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, cravou que Naiara Azevedo é uma das confirmadas no BBB 22. A cantora é bastante conhecida no sertanejo pelo hit 50 reais, que fez muito sucesso em 2016. A famosa já havia negado a participação, mas a web segue especulando que ela seja uma das sisters. Nos últimos dias, o público do programa aponta que a loira tem postado stories gravados há bastante tempo.

Arthur Aguiar – Lista oficial BBB 22

O ator Arthur Aguiar também já havia sido citado por Léo Dias há meses. Os indícios ficaram ainda mais fortes quando Tadeu Schmidt deu a dica que “tem gente que diz que só come besteira na rua, escondido da família”. Os fãs do programa trouxeram à tona entrevistas em que o famoso afirmou que come doces sem que ninguém veja.

Brunna Gonçalves

As especulações de que a dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, ficaram ainda maiores quando a musa deixou a Beija-Flor de Nilópolis, escola de samba que a convidou para desfilar no Carnaval deste ano. Apesar dos rumores de que a diretoria teria ficado brava com a influenciadora, em nota ao jornal Extra, a organização afirmou que já sabia que Brunna sairia da escola e desejou boa sorte para a carioca.

Jade Picon – Lista oficial BBB 22

A internet começou a especular que Jade Picon é uma das confirmadas através de uma dica revelada durante o Fantástico. Na ocasião, o apresentador disse que um dos participantes tem a mania de apertar o botão da descarga com o pé. Os internautas resgataram um vídeo no YouTube em que a influenciadora digital afirma ter essa mesma habilidade.

Tiago Abravanel

A informação de que Tiago Abravanel seria um dos brothers foi revelada pelo jornalista Fefito do Buzzfeed Brasil. Internautas também acreditam que ele é um dos confinados após uma das dicas divulgadas por Boninho dizer que um dos brothers “poderia estar na Broadway”. O neto de Silvio Santos é conhecido por seus trabalhos na dramaturgia e na música.

Pedro Scooby

Luana Piovani, ex-esposa de Pedro Scooby, praticamente confirmou que o surfista é um dos confinados. Ela foi questionada por uma seguidora se os filhos do casal ficaram com Cíntia Dicker, atual namorada do atleta, enquanto ele estivesse no confinamento e respondeu: “Tomara, né… ela certamente é mais responsável que ele, mas já disse para não se preocuparem com nossos filhos”.

Julia Gama

A ex-Miss Brasil tem sido alvo de rumores de que seria uma das confinadas desde o ano p assado. A modelo já negou as informações, mas a web continua especulando que Julia seja sim uma das cotadas e que a miss esteja postando stories gravados há tempos no Instagram.

Clarice Falcão

A cantora Valesca Popozuda deu uma dica no Twitter que levou os internautas a acreditarem que Clarice Falcão possa ser uma das confinadas. “Tem uma ex porta dos fundos também! Ou eu to ficando louca ou já sou louca mesmo!”, escreveu a cantora. Clarice trabalhou por anos no canal de humor e está há alguns dias sumida das redes sociais.

