O que aconteceu na festa do BBB 22: Natália faz barraco e quebra tudo

Natália se descontrolou e brigou com amigas durante festa do BBB 22 - Foto: Reprodução/Globo

Um grande barraco marcou a madrugada desta quinta-feira (17) no confinamento do reality show da TV Globo. O que aconteceu na festa do BBB 22? Depois de beber muito, Natália gerou uma discussão com suas aliadas, Lina e Jessilane, e descontou a raiva nos móveis e decoração da casa.

O que aconteceu na festa do BBB 22 ontem

Na festa do BBB 22 ontem, Natália perdeu o controle depois de beber demais na festa do líder Lucas e criou um barraco. A briga começou quando a maquiadora foi tirar satisfação com Lina, acusada de afastá-la de Jessilane.

A mineira comentou que não sente que faz parte do trio como as duas colegas e que Lina era quem causava o distanciamento entre ela e a professora de biologia, além de segundo ela a cantora afastas as duas de propósito. Natália soltou algumas acusações contra a amiga, criticou atitudes de Lina, reclamou sobre o ciúmes que sente de Jessilane e completou durante o barraco que aconteceu na festa do BBB 22: “muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me inclui”.

O desabafo saiu do controle, Lina começou a chorar copiosamente e tentou rebater os argumentos de Natália, até que Laís e Eslovênia interviram. A dupla decidiu levar a famosa para o outro quarto, no intuito de separar as duas e evitar maiores problemas até que ambas se acalmassem, mas a Natália ficou furiosa e precisou ser contida pelas amigas.

Briga de Natália no BBB 22

Natália passou a chutar objetos da casa, bater nas paredes, entre outros ataques de raiva, e foi agarrada pelas participantes, que tentavam evitar problemas maiores.

Laís pediu para Natália se acalmar, mas a sister ficou ainda mais brava e passou a gritar e chorar. Natália então partiu para a porta do quarto Grunge e começou a chutá-la diversas vezes. Jessilane agarrou Natália por trás, Laís tentou ajudar, mas Natália se soltou dos braços da professora e começou a bater na parede do quarto. “Não vou mais não gente”, desistiu Jessilane de tentar controlar a amiga.

Lina foi amparada pelos colegas de confinamento e disse que encontrou pertences seus na privada do banheiro coletivo da casa. Após o barraco, as sisters dormiram em quartos separados, Natália no Lollipop com Eliezer e Jessilane e Lina na mesma cama no quarto Grunge.

Proibição da produção

Depois de toda a confusão que aconteceu na festa do BBB 22, Natália foi para a cozinha. Enquanto a sister comia, ela se aproximou de uma garrafa de álcool, segundos depois a mineira recebeu uma mensagem de atenção em um dos telões espalhados pela casa. O recado informava que a sister não podia mais beber, além da proibição, Natália perdeu 100 escatelas por jogar uma das cadeiras do grupo vip no chão.

Assista ao momento da briga de Natália e o que aconteceu na festa do BBB 22 ontem

Natália sai do quarto querendo quebrar tudo e é segurada por Eslovênia 🚨🚨 #BBB22 pic.twitter.com/4gz2NvcaWv — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 17, 2022

Pós festa no BBB 22

Na manhã desta quinta-feira (17), Natália acordou cedo e conversou com Eliezer sobre o que aconteceu na festa do BBB 22 durante a madrugada, a sister disse que não se lembrava da maior parte do ocorrido e tentou recordar se ela foi a responsável pelo início da confusão.

Eliezer contou o que viu da briga para a mineira e disse que em alguns momentos a sister não se mantia em pé de tão bêbada. Natália comentou que se lembrava de ter tomado cerca de 8 shots de cachaça e que se sentia muito mal pelo descontrole.

A cachaça de banana tem teor alcóolico acima dos 20%, enquanto cervejas regulares têm teor alcoólico na faixa de 4% a 10%.

Enquanto isso na web, o nome de Natália com a hashtag “expulsão” apareceram no Trends Topics do Twitter, ranking que mostra os assuntos mais comentados da rede social. O público repercutiu o barraco e alguns especularam que a sister poderia ser expulsa, já que bateu com as costas de uma das mãos no rosto de Jessilane enquanto a professora a agarrava para conter o descontrole.

