O que aconteceu na volta de Arthur Aguiar ao BBB 22; veja reação

Fim do quarto secreto! Após 36 horas, Arthur voltou do paredão falso nessa quinta-feira, por volta das 13 horas, e retornou à casa fantasiado de coelhinho da Páscoa. Vem ver a reação dos brothers e o que aconteceu na volta de Arthur ao BBB 22 após ele saber o que falavam dele.

O que aconteceu na volta de Arthur ao BBB 22

Arthur Aguiar voltou ao BBB 22 vestido de coelho, após passar um dia e meio no quarto secreto, e a volta do quarto secreto deixou os participantes do reality de boca aberta. Mas também teve muita comemoração, principalmente do aliado Paulo André, que festejou o retorno do ator e até chorou de emoção.

O brother retornou vestido de coelho e com uma cesta de ovos de chocolate. Ele foi até a porta de entrada da casa e chamou os participantes para o jardim. Lá, o ator distribuiu os ovos e encenou uma despedida, mas perto de sair, ele então tirou a cabeça da fantasia e revelou que estava em um quarto secreto.

Natália, Linna e Jessi não demonstraram muito ânimo com o retorno de Arthur. Aliás, o brother não mostrou estar muito amigável. Ao ser perguntado sobre onde ele estava, o ator disparou: “quando você sair, você assiste”.

Arthur foi eliminado no paredão falso com 82,8% dos votos. Gustavo recebeu 10,54% dos votos, enquanto Linn da Quebrada 6,26% e Eliezer 0,4%.

a felicidade do pa quando o arthur tirou a cabeça de coelho pic.twitter.com/vP7TsoLwUg — Central PauDoScooby 🕺 (@paudoscooby) April 7, 2022

o gustavo desesperado

pra abraçar o arthur? não

pra vestir a cabeça do coelho? sim pic.twitter.com/x1WmPda0JI — amanda (@iamandabc) April 7, 2022

Dinâmica BBB 22

Contagem regressiva para o final da temporada, prevista para acabar no dia 26 de abril. Com isso, a dinâmica do BBB 22 deve acelerar nos próximos dias, como formações de paredões seguidos. A nova programação do reality será revelada na noite dessa quinta-feira, a partir das 22h35. O que se sabe até agora é que hoje os brothers disputam uma nova prova do líder.

1º LÍDER: DOUGLAS SILVA

2º LÍDER: THIAGO ABRAVANEL

3ª LÍDER: JADE PICON

4 ª LÍDER: JADE PICON

5º LÍDER: LUCAS

6º LÍDER: PAULO ANDRÉ

7º LÍDER: PEDRO SCOOBY

8º LÍDER: LUCAS

9º LÍDER: ARTHUR AGUIAR

10ª LÍDER: LINNA

11º LÍDER: GUSTAVO

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do BBB 22.