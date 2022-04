Parcial BBB 22 atualizada UOL aponta para a saída de Gustavo (19/04)

A parcial BBB 22 atualizada UOL desta terça-feira, 19 de abril, aponta que Gustavo pode ser o próximo eliminado do programa. O paranaense lidera a votação desde a formação da berlinda no último domingo, e pode perder a batalha justamente para Eliezer, último lollipoper restante.

Como está a parcial BBB 22 atualizada

A parcial BBB 22 atualizada UOL está desfavorável para Gustavo. Às 15h30 do dia da eliminação, nesta terça, o brother soma 60,11% de rejeição e pode ser o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil. O paranaense lidera a votação desde a formação da berlinda, na noite de domingo.

Eliezer, principal alvo de Gustavo dentro da casa, pode derrotar o rival e permanecer no jogo. O empresário está em segundo lugar, mas com uma porcentagem bem abaixo do paranaense, com 27,07% dos votos. Enquanto isso, P.A. segue com 12,82% e não corre riscos de sair.

A enquete do DCI aponta para o mesmo resultado, mas com um percentual menor para o affair de Laís. O brother que chegou no jogo pela casa de vidro tem 37,00% dos votos e se consolida como o provável eliminado de hoje. No entanto, quem está em segundo lugar é Paulo André, com 36,91%. Eliezer caiu para a terceira posição, com 26,09%.

Histórico da votação

Gustavo se manteve na liderança desde que enquete BBB 22 foi publicada. Às 01h de segunda-feira, o brother já liderava com 64,18% dos votos, contra 24,30% de Eliezer.

Os percentuais dos emparedados sofreram pouca variação ao longo dos dois dias de votação. Na manhã de segunda, Gustavo seguia com 61,50% e Eli com 26,20%.

A votação em Gustavo diminuiu ao longo da tarde de ontem, mas já voltou a subir. O paranaense tinha 58,70% por volta das 20h20, mas agora já soma 60,11%.

Quem esteve em mais paredões?

Esse é o sexto paredão de Gustavo, sendo um deles falso. O brother é alvo constante de votos dos adversários e já disse que imaginaria que, por ter chegado depois no jogo, enfrentaria um grande número de paredões.

Já Eliezer está em sua quinta berlinda, uma delas também falsa. O empresário conseguiu escapar da votação popular até a nona semana, mas depois passou a ser alvo constante dos confinados. Todos acreditavam que Eli seria facilmente eliminado por ser parte do grupo do lollipop, mas tem resistido aos paredões e pode escapar de mais um hoje.

Paulo André também esteve na berlinda cinco vezes. No entanto, o atleta tem se mostrado querido pelo público, pois sempre termina em terceiro lugar com menos votos.

Além dos emparedados, quem também esteve em um alto número de votações populares foi Arthur Aguiar, com seis indicações. O ator venceu o paredão falso com mais de 80% dos votos e passo 36 horas no quarto secreto, onde pode ouvir tudo o que estava sendo falado na casa e ainda teve direito a alguns comandos.

Foi então que o ator se consolidou ainda mais como o favorito ao prêmio de R$1,5 milhão. Ele e os meninos do quarto estão com grande torcida do lado de fora e juntos somam 17 vitórias em paredões.

