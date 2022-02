Parcial BBB 22 do UOL: participantes da Casa de Vidro entram ou não?

Neste domingo (13), o público vai acompanhar dois grandes momentos na casa, a formação do quarto paredão da temporada e o resultado da Casa de Vidro da edição. A votação está a todo vapor desde sexta-feira (11) e o sonho de Larissa e Gustavo de entrar de verdade na casa mais vigiada do Brasil depende do público. Para ter ideia de qual será o resultado da dinâmica, consultamos nesta manhã de domingo a parcial BBB 22 da Casa de Vidro para conferir como anda a votação.

Como está a parcial BBB 22 da Casa de Vidro?

Na parcial do UOL sobre a Casa de Vidro do BBB 22, a sorte não está do lado da dupla. A votação por lá indica até agora que Larissa e Gustavo não vão entrar no programa, a consulta foi realizada às 08h09 de hoje (13). Também vale lembrar que desde de sexta-feira, a opção “não, deixa tudo como está” tem sido a mais votada.

Enquanto o “não” recebeu 56,33% dos mais de 51 mil votos computados até agora, a alternativa “sim, entrem logo”, tem 43,67% dos votos.

Parcial da enquete BBB 22 do DCI

Já na parcial da Casa de Vidro do BBB 22 do DCI o cenário é ao contrário, a votação mostra que Gustavo e Larissa estão com chances de integrar oficialmente o elenco do programa. No entanto, a diferença entre o “sim” e o “não” é mínima.

Na consulta realizada às 08h16 deste domingo, a alternativa “sim” para a entrada dos brother somava 50,80% de um total de mais de 28 mil votos.

O “não” alcançou 49,20% dos votos, uma diferença de 1,6%. O início desta enquete também indicava um resultado negativo para Gustavo e Larissa, mas deste sábado a sorte da dupla vem se recuperando nesta parcial.

Como votar

Se após conferir a parcial do BBB 22 da Casa de Vidro, acha que precisa agir para ajudar ou prejudicar a dupla, é necessário votar na enquete oficial do programa. A votação está liberada no site do reality show, o Gshow, e é necessário ter uma conta no site para conseguir votar.

Caso nunca tenha votado em nenhuma enquete do programa, o passo a passo é o seguinte: vá até o site do Gshow, no endereço https://gshow.globo.com/, em seguida clique em “bbb” na aba superior lateral esquerda. Nesta nova página, a enquete “Gustavo e Larissa, da Casa de Vidro, devem ser participantes do BBB 22?” será a primeira opção para clicar.

Quando estiver dentro da enquete oficial do BBB 22, escolha o “sim” ou o “não” para a entrada da dupla da Casa de Vidro no reality show e por último selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado, agora é só repetir o processo se quiser.

O resultado desta votação será revelado ao público pouco antes da formação de paredão. Caso entrem de fato no programa, Gustavo e Larissa já irão participar da nova votação da casa. Neste caso, os dois estarão imunes e darão um voto em conjunto durante a formação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 23h10 hoje, domingo, 13 de fevereiro, depois do Fantástico, de acordo com o cronograma oficial da emissora. Domingo é sempre o dia que a atração começa mais tarde na programação da Globo.

Ainda segundo o canal, a edição ao vivo do reality show de hoje terá no total 1 hora e 20 minutos e depois, a partir de 00h30, dará espaço na programação para o filme Hitman: Agente 47 no Domingo Maior.

Como assistir

Para acompanhar o resultado ao vivo da enquete BBB 22 da Casa de Vidro e depois assistir a nova formação de paredão da temporada, sintonize na TV Globo no horário indicado. Há duas maneiras fáceis e gratuitas de fazer isso, a primeira delas é por meio de uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

A segunda opção é usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite que qualquer usuário do site, seja cliente pagante ou não, assista a programação em tempo real da Globo totalmente de graça.

Apesar da gratuidade, é obrigatório ter um cadastro no site. Para isso, será necessário informar nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora e também criar uma senha. A confirmação do cadastro será feita por e-mail, por isso, use uma conta válida na hora de se inscrever na plataforma streaming.

