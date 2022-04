Parcial BBB 22 UOL atualizada mostra quem sai hoje (12/04)

Quem está ansioso para saber o resultado do paredão de hoje, terça-feira, 12 de abril, não precisa esperar até o início do programa ao vivo. A parcial BBB 22 UOL atualizada já aponta que um dos três emparedados do dia está com alta porcentagem de votos e deve deixar a casa nesta noite.

Como está a parcial BBB 22 UOL atualizada

A parcial BBB 22 UOL atualizada às 14h mostra que Natália pode sair da casa hoje com 78,03% dos votos. A porcentagem da mineira caiu cerca de 1,5% no último dia, mas ela ainda lidera com folga a votação e pode entrar para as primeiras posições do ranking dos mais rejeitados da temporada.

Em seu terceiro paredão consecutivo, Gustavo pode respirar aliviado. O brother só tem 15,33% de rejeição do público e vai sobreviver à berlinda mais uma vez.

Outro brother que vai escapar mais uma vez do paredão é Paulo André. O atleta está na lanterna, com apenas 6,64% dos votos – até agora, em todos os paredões que esteve, o famoso foi o menos votado e não correu o risco de sair em nenhum deles.

Assim como na votação do UOL, Natália também está sendo bastante votada na enquete do DCI. Até o começo da tarde de hoje, a designer de unhas tinha 82,48% dos votos e também liderava o paredão com ampla vantagem. Seus adversários somam poucos votos, Gustavo com 14,70% e P.A com 2,82%. Já são mais de 276 mil votos.

Evolução dos votos – enquete DCI

Terça-feira, 14h00

Natália: 82,48% dos votos

Gustavo: 14,70% dos votos

Paulo André:2,82% dos votos

Terça-feira, 08h00

Natália: 82,38% dos votos

Gustavo: 14,84% dos votos

Paulo André: 2,77% dos votos

Segunda-feira, 20h00

Natália: 84,20% dos votos

Gustavo: 13,38% dos votos

Paulo André: 2,42% dos votos

Segunda-feira, 08h00

Natália: 78,98% dos votos

Gustavo: 11,56% dos votos

Paulo André: 9,45% dos votos

Quem está no paredão BBB 22 hoje

Gustavo, Natália e Paulo André são os emparedados da vez. Essa é a 14ª berlinda do programa, sendo uma delas falsa, vencida por Arthur Aguiar. A cada semana, a produção do programa muda a dinâmica da formação do paredão para pegar os brothers de surpresa e mudar os rumos do jogo.

O que nunca muda é a indicação do líder. Quem se torna o rei ou a rainha da semana ganha o direito de indicar um rival para a berlinda, sem direito a prova bate-volta. O poder do líder é soberano e importante para decidir o rumo do jogo.

Poucos líderes até agora fizeram indicações assertivas – a maior parte dos emparedados pelo mandachuva da semana voltaram da berlinda.

Primeiro líder: Douglas Silva – Indicou Naiara Azevedo, que voltou do paredão.

Segundo líder: Tiago Abravanel – Indicou Rodrigo, eliminado.

Terceira líder: Jade Picon – Indicou Arthur Aguiar, que voltou do paredão.

Quarta líder: Jade Picon – Indicou Arthur Aguiar, que voltou do paredão.

Quinto líder: Lucas – Indicou Brunna Gonçalves, eliminada.

Sexto líder: Paulo André – Indicou Linn da Quebrada, que voltou do paredão.

Sétimo líder: Pedro Scooby – Indicou Jessilane, que voltou do paredão.

Oitavo líder: Lucas – Indicou Pedro Scooby, que voltou do paredão.

Nono líder: Arthur Aguiar – Indicou Laís, eliminada.

Décima líder: Linn da Quebrada – Indicou Paulo André, que voltou do paredão.

Décimo primeiro líder: Gustavo – Indicou Eslovênia, eliminada.

Décimo segundo líder: Paulo André – Indicou Linn da Quebrada, eliminada.

Como será a reta final do BBB 22

Faltam apenas 14 dias para o fim da atual temporada do Big Brother Brasil e ainda restam sete brothers na casa. Apenas três deles vão chegar na final, marcada para o dia 26 de abril.

Nos próximos dias, o programa deve seguir com o ‘modo turbo’ para eliminar os participantes a tempo do grande evento que premiará um dos três finalistas com a quantia de R$1,5 milhão e um carro 0km. O vencedor será escolhido por votação no popular através do Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo.

Nos últimos dois anos, os demais participantes do programa não se reuniram presencialmente para a final, como costumava acontecer, devido a covid-19. Com o avanço da vacinação e a liberação dos eventos, ainda não se sabe se o último episódio retornará a ser realizado dessa forma, com atrações musicais, ou se continuará sem plateia.

Os três finalistas assistem o programa ao vivo na sala da casa, junto com o público. O nome do vencedor é anunciado no final do reality show, junto com o segundo e terceiro lugar, que levam R$150 mil e R$50 mil, respectivamente.