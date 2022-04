Parcial da enquete BBB 22 aponta que Arthur sai no paredão falso

Arthur, Gustavo, Eliezer e Linna estão no paredão falso e um deles será escolhido pelo público para ficar no quarto secreto

O paredão falso do Big Brother Brasil 2022 está formado e Arthur, Gustavo, Eliezer e Linna podem ter a chance de dar uma espiadinha na casa diretamente de um quarto secreto. Acompanhe a votação em tempo real com a parcial da enquete BBB 22 e saiba quem vai ganhar o Paredão Falso do BBB 22.

Parcial da enquete BBB 22 do paredão falso

A votação está acirrada e a parcial da enquete BBB 22 do paredão falso indica que Arthur vai para o quarto secreto. Duas horas horas após a abertura da votação do Big Brother Brasil, o marido de Maira Cardi já somava 83.47% dos votos na enquete DCI.Gustavo aparece em segundo lugar com 7.99%, depois vem Linna com 6.79% e Eliezer 1.75%.

Na primeira parcial da Enquete UOL, com mais de 12 mil votos, o ator Arthur Aguiar também aparece como o favorito do público. O ranking do portal é o seguinte: Arthur Aguiar com 72,31%; Gustavo com 13,57%; Linn da Quebrada soma 12,53%; e Eliezer recebeu apenas 1,60% das intenções de votos.

Quem receber mais votos no Gshow até terça-feira vai sair da casa direto para um quarto secreto, onde terá direito a alguns poderes que influenciarão diretamente a convivência da casa.

+ VOTE: Enquete BBB 22 do paredão falso: Linn, Gustavo, Arthur ou Eli, quem sai

Como funciona o paredão falso

O paredão falso do BBB 22 funciona como qualquer outra berlinda para os brothers, exceto de que o ‘eliminado’ retorna para a casa mais vigiada do Brasil depois de um tempo determinado pela produção do programa.

A indicação do líder e a votação da casa seguem normalmente. Quando o programa é encerrado, o público poderá escolher qual dos três emparedados ganhará a chance de ficar no ‘QG do big boss’. Ao contrário do paredão falso do ano passado, além de poder e ouvir o que se passa na casa durante sua ausência, o brother poderá fazer algumas trolagens com os confinados, como cortar a água e colocar todos na xepa.

Depois, para a surpresa dos brothers, o falso eliminado retorna pra a casa mais vigiada do Brasil e pega todos de surpresa, mas agora com informações privilegiadas que podem ser usadas para movimentar o jogo.

A votação fica aberta entre domingo, 3 de abril, até a noite de terça-feira, 5 de abril. O Gshow é o portal onde os votos são contabilizados.

Este será o oitavo paredão falso da história do Big Brother Brasil. Os outros escolhidos para ganharem o privilégio foram Maurício (BBB 11), Anamara (BBB 13), Ana Paula (BBB 16), Emilly (BBB 17), Gleici (2018), Gabriela (BBB 19) e Carla Diaz (BBB 21).

O PAREDÃO FALSO ESTÁ FORMADO! 💥 Quem você quer mandar para o Quarto Secreto? Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada?

VOTE: https://t.co/RrVFs2HhaI#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/OoqFnAVRVb — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2022

Que dia o paredão falso acaba

Ainda não foi revelado quando o paredão falso acaba. Essa informação deve ser liberada na próxima segunda ou terça-feira, no dia da ‘eliminação’ do escolhido pelo público. No entanto, se a produção seguir com a dinâmica que implantou no ano passado, no BBB 21 com Carla Diaz, o falso eliminado sai na terça-feira e retorna na manhã de quinta-feira.

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles. Os quatro comandos são: cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.