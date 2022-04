Parcial da enquete BBB 22 UOL mostra reviravolta em votação

O paredão formado na última sexta-feira, 15 de abril, entre Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane pode ser um dos poucos que irá surpreender o público. A parcial da enquete BBB 22 UOL, assim como a do DCI, sofreu uma reviravolta nas últimas horas. A votação segue acirrada e até domingo, os emparedados podem trocar de posição mais uma vez.

Parcial da enquete BBB 22 UOL aponta para saída de Jessilane

Na manhã deste domingo, às 10h, o resultado segue desfavorável para Jessilane. A professora de biologia tem 39,79% doso votos na enquete UOL, seguida de DG com 36,30%, Arthur Aguiar com 21,43% e Eliezer, que soma apenas 2,48%.

Votação nos últimos dias

Três décimos separam Jessilane de Arthur Aguiar na parcial da enquete BBB 22 UOL. Em consulta realizada às 09h deste sábado, véspera da eliminação, a professora de biologia aparece com 37,79% dos votos e pode deixar o programa amanhã. A sister é a única mulher da casa e a última sobrevivente das ‘comadres’.

Quem vem logo em seguida é Arthur Aguiar. Ele soma 37,76% dos votos, pouquíssima diferença para o primeiro lugar. Na consulta realizada na noite de ontem, logo após a formação do paredão, o ator liderava a votação com 33% de rejeição. O resultado mudou ao longo da madrugada.

O terceiro lugar fica com Douglas Silva. Outro brother do grupo da ‘Disney’ que está na berlinda, DG aparece tem 15,50% dos votos, um pouco mais longe dos adversários. A última posição fica com Eliezer, que pode ser salvo ao receber apenas 8,95% dos votos.

A enquete do DCI também aponta para a saída de Jessilane, mas também sofreu reviravoltas ao longo da madrugada. A bióloga tem 48% dos votos e lidera até a manhã deste sábado. O segundo lugar muda: DG vem em seguida, com 31,97%. O ator liderada a votação na noite de ontem.

Eliezer ocupa a terceira posição, com 12,07% dos votos. O designer é o último membro do Lollipop na casa e pode se salvar da berlinda mais uma vez.

Para os leitores do DCI, Arthur deve ficar na casa. Ao contrário da enquete UOL, o marido de Maíra Cardi tem poucos votos e soma apenas 7,96%.

Evolução dos votos

Às 00h30 de sábado, logo após a formação do paredão, Arthur liderava a enquete UOL com 32,17% dos votos. Jessilane tinha 28,09%, DG 26,87% e Eliezer 12,86%. A votação estava bastante acirrada.

Às 09h de sábado, as posições se inverteram. Jessilane está em primeiro lugar com 37,79% dos votos, seguida de Arthur com 37,76%. Douglas está na terceira posição com 15,50% e Eli com 8,95%.

VOTE NA ENQUETE BBB 22

Como foi formado o paredão

A formação do 15º paredão foi realizado na noite de sexta-feira. A dinâmica começou com o líder Gustavo, que teve direito a duas indicações. Ele mandou Jessilane para a berlinda. “A Jessi foi a pessoa que menos foi para o Paredão”, justificou. O paranaense também indicou Eliezer: “O caçador de Lollipop que habita em mim tem que agir”.

Sendo assim, o grupo grunge precisou votar entre si. Douglas Silva e Arthur Aguiar foram os mais votados, ambos com três votos. Gustavo desempatou e mandou o marido de Maíra Cardi para a votação popular. Arthur teve direito a um contragolpe e escolheu DG para acompanhá-lo.

Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar.

Paulo André votou em Arthur Aguiar.

Douglas Silva votou em Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar votou em Douglas Silva.

Eliezer votou em Douglas Silva.

Jessilane votou em Douglas Silva.

Quando é a eliminação? A eliminação ocorre durante o programa ao vivo do próximo domingo, a partir das 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico.

A votação segue rolando no Gshow: gshow.globo.com/realities/bbb/. Basta acessar a página, fazer o login e e escolher quem deve sair do programa. Os votos será encerrados durante o programa ao vivo.

Aproveite e leia mais conteúdos em primeira mão. Siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.