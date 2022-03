Parcial da enquete BBB 22 UOL: quem sai entre P.A, Lucas e Scooby

O décimo paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite deste domingo (28) e Paulo André, Pedro Scooby e Lucas levaram a pior. O atleta foi indicado pela líder, enquanto o surfista e o estudante de Medicina foram votados pela casa. A parcial da enquete BBB 22 UOL já mostra um resultado preliminar.

Parcial da enquete BBB 22 UOL aponta para saída de Lucas

Em consulta realizada às 00h30 horas desta segunda-feira (28), Lucas soma 75,51% dos votos Parcial da enquete BBB 22 UOL, e está bem na frente de seus adversários.

Por enquanto, Paulo André e Pedro Scooby não correm riscos de sair. O atletla tem apenas 12,56% dos votos, enquanto o surfista está em terceiro lugar com 11,93%.

A enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre semente no Gshow. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira.

Como foi formado o paredão

A formação do décimo paredão começou com Paulo André, vencedor da prova do anjo, que deu o colar da imunidade para Arthur Aguiar. Em seguida, Linn da Quebrada, líder da semana, indicou P.A. para a berlinda. A cantora reforçou que não gostaria de votar em um dos meninos agora, mas não teve escolha após o atleta imunizar Arthur Aguiar, sua primeira opção de voto.

Durante a votação da casa, Lucas e Pedro Scooby foram os dois mais votados pelos brothers, e o estudante de Medicina teve direito a um contragolpe. Ele puxou Eliezer para o paredão, sob justificativa de que essa era sua estratégia.

Eliezer, Lucas e Pedro Scooby disputaram a prova bate e volta, que consistia em uma disputa de habilidade, e o empresário levou a melhor.

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

Quando é a eliminação?

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 23h15, horário de Brasília. O programa começará mais tarde devido ao jogo de futebol da seleção brasileira. Além do canal aberto da Globo, o reality também é exibido através da plataforma de streaming Globoplay.

Enquanto isso, os fãs podem votar no portal do Gshow. Basta acessar a página (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), fazer o login ou o cadastro e escolher quem deve sair do programa.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.