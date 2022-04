Parcial de enquete: quem sai do BBB 22 hoje, terça-feira (12/04)

Natália, Gustavo e Paulo André batalham para continuar no programa, mas um deles terá que deixar o programa nesta terça-feira (12). Quem sai do BBB 22 hoje? As parciais da disputa por permanência da décima quarta berlinda da temporada já indicam um resultado nada favorável para Natália.

Quem sai do BBB 22 hoje?

O cenário é ruim para Natália, que é apontada como a próxima eliminada pelas parciais do UOL e DCI – Consultadas por volta das 13h00 desta terça-feira (12). Em ambas as enquetes a sister soma uma alta porcentagem e lidera a votação com folga.

Com 78,03% de um total de 139 mil votos, Natália é a primeira colocada da enquete do UOL. A mineira é seguida por Gustavo, que tem 15,33% – A diferença entre eles é de 62,70%. Em último, Paulo André aparece com apenas 6,64% dos votos para sair hoje do BBB 22. O brother tem um percentual 71,39% menor do que o de Natália.

No DCI, Natália som 82,50% de um total de 275 mil votos. Em segundo lugar está Gustavo, que tem 14,69%. Em último vem Paulo André com apenas 2,81%.

Tanto a enquete do UOL quanto a do DCI não tem poder de afetar o jogo. A enquete oficial do programa acontece no site do Gshow, que não exibe parciais ao longo da votação.

Que horas acaba a votação oficial?

A votação oficial do Gshow será encerrada ainda hoje, terça-feira (12), durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil. O reality show está previsto para começar às 22h35, depois de Pantanal. Porém, a enquete não é encerrada logo que o programa de terça começa, primeiro são exibidos alguns VTs e quadros de humor do reality, então ainda haverá mais tempo para votar em quem sai hoje do BBB 22.

As eliminações costumam acontecer depois das 23h00, por volta da meia-noite. Geralmente, é encerrada a votação um bloco antes do anúncio do eliminado da semana.

Linha do tempo da votação do 14ª paredão

Natália é líder nas parciais sobre quem sai hoje do BBB 22 desde o início da votação, dois dias atrás. A mineira já assumia 85,29% no UOL durante a madrugada de segunda-feira, quando a votação estava há pouco mais de uma hora no ar. Na ocasião, 9 mil votos haviam sido contabilizados.

No período da manhã, tarde e noite da segunda-feira, o resultado não mudou, Natália aparecia em primeiro, enquanto Gustavo era vice-líder da enquete e Paulo André respirava tranquilo na lanterna da parcial.

A porcentagem da sister também não mudou muito, ela tem ficado entre os 70% e 80% dos votos. O que indica que a participante pode entrar na lista de maiores rejeições da temporada. Até agora a lista é encabeçada por Laís, que teve 91,25% dos votos para sair do BBB 22.

Evolução dos votos na terça-feira, dia da eliminação

DCI às 13h

Natália: 82,50% dos votos.

Gustavo: 14,69% dos votos.

Paulo André: 2,81% dos votos.

DCI às 08h00

Natália: 82,38% dos votos.

Gustavo: 14,84% dos votos.

Paulo André: 2,77% dos votos.

Temporada está em reta final

O BBB 22 vai terminar no dia 26 de abril, terça-feira. Ainda restam 8 participantes, mas a final terá apenas 3 participantes, por isso a produção tem acelerado as dinâmicas da casa, para contar com mais de uma eliminação por semana.

Quem sai do BBB 22 só na final tem vantagens, mesmo quem não fica em primeiro lugar, pois todos ganham prêmios. O vencedor sai do programa com um carro 0km, mais o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já o segundo lugar recebe R$ 150 mil e o terceiro colocado ganha R$ 50 mil.

A estreia da nova temporada do No Limite foi adiada do dia 26 de abril para o dia 3 de maio, pois o Big Brother Brasil 2022 ganhou uma semana a mais, totalizando 100 dias. O reality show de sobrevivência agora será apresentado por Fernando Fernandes.

Quem já saiu do BBB 22

Primeiro paredão – entre Naiara Azevedo, Luciano e Natália: Luciano foi quem saiu do BBB 22

Segundo paredão – entre Rodrigo, Natália e Jessilane: Rodrigo saiu

Terceiro paredão – entre Naiara Azevedo, Arthur Aguiar e Douglas Silva: Naiara Azevedo saiu

Quarto paredão – entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália: Bárbara deixou o programa

Quinto paredão – entre Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André: Brunna Gonçalves foi quem saiu

Sexto paredão – entre Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Larissa: quem saiu foi Larissa

Sétimo paredão – entre Jade Picon, Arthur Aguiar e Jessilane: Jade Picon saiu

Oitavo paredão – entre Vinícius, Gustavo e Pedro Scooby: Vinícius foi eliminado

Nono paredão – entre Laís, Douglas Silva e Eliezer: Laís foi eliminada

Décimo paredão – entre Paulo André, Lucas e Pedro Scooby: Lucas saiu do programa

Décimo primeiro paredão – entre Eslovênia, Douglas Silva e Paulo André: Eslovênia deixou o reality

Décimo segundo paredão – entre Arthur, Gustavo, Lina e Eliezer: berlinda foi falsa e vencida por Arthur

Décimo terceiro paredão – entre Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo: Linn saiu

Veja como foi o papo de Rafa Kalimann com Linn da Quebrada, a última eliminada da temporada:

