Última parcial do paredão BBB 22 indica eliminação de Douglas

O BBB 22 vai dizer ao terceiro participante na noite desta terça-feira, 8. A votação começou do domingo e desde então a disputa tem sido acirrada. Arthur, Nairara e Douglas disputam a permanência no reality, mas quem sai? A Parcial do paredão BBB 22 da enquete UOL já indica o próximo eliminado do Big Brother Brasil.

Última parcial do paredão BBB 22

A parcial do paredão BBB 22, de acordo com a Enquete UOL, aponta a eliminação de Douglas com 44,23% dos votos. Praticamente empatada, Naiara está na segunda posição, com 44,15% dos votos, enquanto Arthur ocupa a terceira e última posição da votação com 11,62% dos votos.

De acordo com a enquete BBB 22 do DCI, que perguntou aos internautas quem deve ser o eliminado, Douglas também é quem sai do BBB 22 nesta terça-feira, 8 de fevereiro. O participante recebeu 52.46%% dos votos na parcial consultada no começo desta noite. A sertaneja Naiara aparece na segunda posição de mais votado, com 33.02% dos votos.

A terceira e mais confortável posição do paredão da semana, de acordo com o DCI, é ocupada por Arthur. O participante, que também faz sua estreia no paredão nesta semana, foi parar na berlinda após indicação da líder Jader, mas não é quem sai do BBB 22 desta vez – de acordo com os votantes do portal. Ele tem apenas 14.52% das intençoes de votos.

Ao longo do dia, o cenário permanceu praticamente o mesmo. Embora Naiara tenha se aproximado de Douglas na votação, principalmente após o jogo da discórdia de segunda, o ator seguiu com maior rejeição.

Para recapitular: Naiara está no paredão como consequência da prova da líder, conquistada por Jade. Aliás, foi a influencer que colocou Arthur no paredão. Douglas foi o mais votado pela casa e por isso está na berlinda.

Como votar no GShow – Parcial do paredão BBB 22

Apesar das enquetes do DCI e UOL adiantarem o resultado, os únicos votos computados para a decisão oficial do programa são aqueles registrados no GShow. Para votar, basta visitar o portal de entretenimento da Rede Globo no endereço gshow.globo.com e localizar a enquete oficial do paredão, que está em destaque na página inicial.

Depois, é preciso escolher quem sai do BBB 22 nesta semana e votar em uma das três opções. A confirmação do voto só acontecerá depois que o internauta clicar na opção ‘Sou Humano’.

Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento nesta terça-feira, 8 de fevereiro, ao vivo.

Para participar da decisão e conseguir votar no GShow, é preciso criar um cadastro rápido no portal usando dados como nome completo e e-mail. Feito isso, não há limite de votos por usuários, que também podem votar no aplicativo do GShow.

Que horas começa o BBB 22 hoje

A noite de eliminação desta terça-feira, 8 de fevereiro, vai começar às 22h10 (horário de Brasília). O horário de exibição do BBB 22 foi alterado pela emissora e será mais tarde porque a TV Globo irá exibir a partida entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 antes da eliminação.

Para assistir ao reality e o anúncio de quem sai do BBB 22 nesta semana, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Para ver na TV não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora.

Na internet, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, o dançarino recebeu 49,31% dos votos em uma paredão ao lado de Natália, que somou 34,89%, e Naiara Azevedo, que ficou na casa ao receber apenas 15,8% dos votos para sair. No total, o paredão somou mais de 30 milhões e 500 mil votos.

Rodrigo foi o segundo elimimado. O paredão do paulista foi disputado com Jessi e Natália.

Depois que foi eliminado, Rodrigo participou do BBB Terapia, quadro de humor com Paulo Vieira que é novidade nesta temporada. Assista:

