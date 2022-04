Parcial enquete BBB 22 atualizada das 13 horas aponta Arthur campeão

O Big Brother Brasil termina na terça-feira, 26, e Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas. A parcial da enquete BBB 22 de hoje, véspera da final, já mostra que o marido de Maíra Cardi pode levar o título de campeão e o prêmio milionário, enquanto o atleta e o ator estão em segundo e terceiro lugar.

Como está a parcial da enquete BBB 22

A parcial da enquete BBB 22 aponta para a vitória de Arthur Aguiar. Em consulta realizada às 13h ao UOL, o ator já somava mais de 63,64% dos votos e deve confirmar o favoritismo. Dono de uma grande torcida, a ‘padaria’ está engajada para tornar o carioca o vigésimo segundo campeão do reality show.

Quem deve ficar em segundo lugar é Paulo André. O atleta é bastante querido pelo público, mas soma 31,16% da preferência e está um pouco longe do primeiro colocado. A diferença entre eles é de 32,48%.

Já Douglas Silva deve terminar o programa em terceiro lugar. O ator soma apenas 5,20% e está bem atrás de Arthur e P.A.

A enquete do DCI também aponta para um resultado parecido. Para 80,22% dos leitores, é Arthur Aguiar quem deve vencer o BBB 22. P.A deve ser o vice-campeão, com 16,66%. DG segue na última posição com apenas 3,12%.

Arthur lidera as enquetes dos principais veículos do país. Na Folha de S. Paulo, o ator tem 56% da preferência dos leitores; no Notícias da TV, ele tem 73,81%; é somente no Na Telinha que P.A está em primeiro lugar, com 53,50%.

UOL

Arthur Aguiar: 63,64%

Paulo André: 31,16%

Douglas Silva: 5,20%

DCI

Arthur Aguiar: 80,22%

Paulo André: 16.66%

Douglas Silva: 3.12%

Folha de S. Paulo

Arthur Aguiar: 56%

Paulo André: 35%

Douglas Silva: 9%

Notícias da TV

Arthur Aguiar: 73,81%

Paulo André: 21,11%

Douglas Silva: 5,08%

Na Telinha

Paulo André: 53,50%

Arthur Aguiar: 43%

Douglas Silva: 3,50%

Diário do Nordeste

Arthur Aguiar: 72,0%

Paulo André: 23,8%

Douglas Silva: 4,3%

O Povo

Arthur Aguiar: 65%

Paulo André: 29%

Douglas Silva: 6%

Como votar no Gshow

A votação no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados, já está aberta. Os fãs pode escolher quem deve vencer o BBB 22 até a noite de terça-feira, quando ocorre a final do programa. Como de costume, a contagem dos votos só será encerrada no fim da atração, junto com o anúncio do vencedor.

Logo no início da página do BBB 22 no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/), a votação já irá aparecer. Clique em ‘Vote na final do BBB 22. Quem você quer que vença?’. As fotos e os nomes dos três finalistas irão surgir na tela.

Ao clicar sobre um deles, o sistema irá pedir os dados de login. Entre com seu e-mail e senha, ou se nunca participou da votação, faça um novo cadastro.

Feito isso, é só clicar em ‘sou humano’ e confirmar. O sistema demora poucos segundos para validar o voto. Depois, é só repetir o processo quantas vezes quiser em ‘vote novamente’.

O Big Brother Brasil termina depois de cem dias de duração. E tem mais: na quinta-feira, depois da novela Pantanal, o público acompanha o BBB dia 101, em que todos os participantes da edição se reúnem uma última vez na casa para uma dinâmica especial.