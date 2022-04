Parcial enquete BBB 22 atualizada das 22h mostra quem será o campeão

Chegou o dia de coroar o vencedor da atual temporada do Big Brother Brasil. Nesta terça-feira, 26, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André participam da final do programa e um deles vai sair do programa milionário. A parcial da enquete BBB 22 já mostra quem está com mais votos para ganhar.

Parcial enquete BBB 22 atualizada

Arthur Aguiar será o campeão do reality, mostra parcial da enquete BBB 22. O ator segue liderando a votação no DCI, com 57.05% dos votos, em consulta realizada às 22h50 desta segunda-feira. A porcentagem diminuiu bastante nas últimas horas – às 13h, o marido de Maíra Cardi tinha mais de 80%.

Enquanto isso, Paulo André diminuiu a diferença e soma 40.73%. A torcida do atleta está engajada nas redes sociais para tentar virar a votação e levar o paulista até o primeiro lugar. DG continua na lanterna com apenas 2.22%. Já são mais de 268 mil votos.

No UOL, o ator segue em vantagem. São 66,89% para o ex-Rebelde, contra 29% de Paulo André. Douglas Silva tem 4,11% e deve terminar na terceira colocação. Arthur lidera todas as enquetes, exceto a do Na Telinha, em que Paulo André aparece com 54,20%.

Essa será a primeira vez que um membro do grupo Camarote vencerá o programa. Além disso, será a primeira vez em seis anos que um homem sairá com o título de campeão – desde 2016 a competição era vencida apenas por mulheres. Arthur também pode entrar para o ranking das maiores porcentagens de vencedores do BBB, caso vença com mais de 70% dos votos.

UOL – parcial das 22h

Arthur Aguiar: 66,89%

Paulo André: 29,00%

Douglas Silva: 4,11%

DCI

Arthur Aguiar: 57,05%

Paulo André: 40,73%

Douglas Silva: 2,22%

Folha de S. Paulo

Arthur Aguiar: 54%

Paulo André: 35%

Douglas Silva: 11%

Notícias da TV

Arthur Aguiar: 74,84%

Paulo André: 20,37%

Douglas Silva: 4,79%

Na Telinha

Paulo André: 54,20%

Arthur Aguiar: 41,40%

Douglas Silva: 4,40%

Diário do Nordeste – Parcial enquete BBB 22

Arthur Aguiar: 71,60%

Paulo André: 24,0%

Douglas Silva: 4,4%

O Povo

Arthur Aguiar: 65%

Paulo André: 29%

Douglas Silva: 6%

Como votar no Gshow

O resultado da final do BBB 22 depende exclusivamente do público. Até amanhã, tudo pode acontecer e as torcidas estão cada vez mais engajadas par verem seus brothers favoritos no primeiro lugar do pódio. Ainda é tempo de votar em quem merece o título de campeão do Big Brother Brasil.

O último episódio só começa às 22h45 da terça-feira e será encerrado por volta das 00h55 – a votação só deve ser encerrada minutos antes do anúncio do vencedor.

Para participar, localize logo no início da página do BBB 22 no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) a votação oficial. Clique em ‘Vote na final do BBB 22. Quem você quer que vença?’ para ter acesso aos nomes e as fotos dos três finalistas.

Ao clicar sobre um deles, o sistema irá pedir que o usuário faça o login na conta Globo. Feito isso, é só clicar em ‘sou humano’ e confirmar. O público pode repetir o processo quantas vezes quiser clicando em ‘sou humano’.

