Parcial enquete BBB 22 UOL mostra quem sai na terça (19/04)

Domingo é dia de paredão no Big Brother Brasil e desta vez Eliezer, Gustavo e Paulo André dependem dos votos do público para avançarem em direção a final. Com o jogo cada vez mais afunilado, as votações estão acirradas. A parcial da enquete BBB 22 UOL já mostra o primeiro resultado após a formação da berlinda.

Como está a parcial da enquete BBB 22 UOL

A parcial da enquete BBB 22 UOL aponta para a eliminação de Gustavo. Às 20h30 da segunda-feira, véspera da eliminação, está na frente com 58,70% dos votos. O brother entrou no jogo na terceira semana, através da casa de vidro, e desde o começo dividiu opiniões.

Eliezer está em segundo lugar, mas com uma porcentagem bem abaixo do adversário. O empresário, mais uma vez, pode escapar da berlinda e soma 27,15% dos votos. O último Lollipoper sobrevivente tem se saído bem em escapar dos paredões, sorte que seus companheiros de jogo não tiveram.

Por último está Paulo André, com apenas 13,15%. Em todos os paredões em que esteve, o atleta foi o menos votado, o que pode acontecer mais uma vez. Até o momento, foram computados um pouco mais de 10 mil votos.

Já enquete do DCI aponta para a eliminação de Eliezer. O empresário lidera com 49,12% de rejeição e pode ser o 15º eliminado do BBB 22 e ficar fora do top 5.

Gustavo e Paulo André podem escapar, no que depender dos leitores do veículo. O parananese soma 46,46% e está bem próximo de alcançar o adversário; o atleta apenas 4.43%. Já são mais de 220 mil votos. Vote na enquete BBB 22.

Histórico da votação – Parcial da enquete BBB 22 UOL

Como é possível observar, os números da votação do UOL não variaram muito ao longo do dia. Já na enquete do DCI, Gustavo está perto de ultrapassar Eliezer e liderar a pesquisa – o paranaense corre grandes riscos de ser eliminado amanhã.

Segunda-feira, 20h30

Gustavo – 58,70%

Eliezer – 27,15%

Paulo André – 14,15%

Segunda-feira, 14h30

Gustavo – 58,92%

Eliezer – 27,94

Paulo André – 13,14%

Segunda-feira, 08h

Gustavo – 61,50%

Eliezer – 26,20%

Paulo André – 12,30%

Segunda-feira, 01h

Gustavo – 64,18%

Eliezer – 24,30%

Paulo André – 11,52%

Como foi formado o paredão – Parcial enquete BBB 22 UOL

O líder Pedro Scooby indicou Eliezer para a berlinda. O surfista, que venceu a prova do líder, alegou que não votaria nos seus amigos. Além disso, o designer este no lado oposto ao dele no jogo durante toda a temporada.

Em seguida, a casa votou no confessionário. Gustavo levou todos os votos, como ele mesmo já esperava, menos o dele próprio. No contragolpe, ele puxou Paulo André para a berlinda.

Como é tradição na reta final, não houve prova do anjo e nem bate-volta.

Quem votou em quem na votação do confessionário

Eliezer votou em Gustavo

Arthur Aguiar votou em Gustavo

Douglas Silva votou em Gustavo

Gustavo votou em Paulo André

Paulo André votou em Gustavo

Quem continua no BBB 22

Jessilane, última mulher sobrevivente do BBB 22, foi eliminada no 15º paredão com 63,63% dos votos do público. Sendo assim, restam na disputa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby. Essa é a primeira vez na história do programa que o top 6 é formado apenas por homens.

Há seis anos que o BBB 22 é vencido por mulheres. Além disso, essa pode ser a primeira vez que um convidado do grupo Camarote tem a chance de sair campeão do reality show. Somente o grupo do quarto grunge, formado pelos quatro famosos que continuam na disputa, juntos somam 17 vitórias em paredões ao longo da temporada.

Nos próximos dias, mais três deles serão eliminados. O programa também costuma realizar uma prova para decidir quem será o primeiro finalista do programa – os outros três que perderem a disputam vão para a última votação popular da temporada.

Programação da semana – Parcial da enquete BBB 22 UOL

A programação da semana final do BBB 22 deve ser diferente das anteriores. Afinal, o programa precisa eliminar mais três competidores até o próximo domingo, quando será aberta a votação final para decidir quem leva o título de campeão da temporada.

As regras da última semana devem ser explicadas nos próximos dias pelo apresentador Tadeu Schmidt. Por enquanto, o público segue votando no 15º paredão e acompanha a eliminação na terça-feira.

Domingo, 17 de abril: eliminação de Jessilane + formação de paredão triplo entre Eliezer, Gustavo e Paulo André.

Segunda, 18 de abril: jogo da discórdia.

Terça, 19 de abril: mais uma eliminação.