Parcial enquete UOL: Larissa lidera votação para sair hoje

Quem vai sair hoje, terça-feira (1/3) do BBB 22? Larissa, Linn e Arthur estão na briga para descobrir quem continua no jogo. Para descobrir de qual lado o público está no sexto paredão da edição, consultamos a parcial enquete UOL.

Continue votando na na enquete BBB 22. Aproveite e siga o DCI no Google News.

Parcial da enquete UOL

Larissa é quem sai do BBB 22 hoje (1), de acordo com o resultado parcial da enquete UOL. Os números foram consultado às 08h00 desta terça-feira.

Dos mais de 227 mil votos computados até agora, Larissa soma 59,74% deles. Esse percentual é 31,53% acima da quantidade de votos do segundo colocado, Arthur, que até o momento soma 28,21% na parcial da enquete UOL.

Na lanterna da votação está Linn da Quebrada, a cantora tem apenas 12,05% dos votos para sair e aparentemente respira com tranquilidade.

Parcial enquete UOL das 9h

Larissa: 59,74

Arthur: 28,21%

Linna: 12,05%

Quem sai do BBB 22 hoje – Parcial enquete UOL

Para podermos comparar o que a parcial da enquete UOL indica até o momento, consultamos também algumas votações em perfis de grande expressão do Twitter durante a manhã desta terça-feira, na faixa das 08h30.

Na conta do Vai Desmaiar, que soma mais de 61 mil votos até o momento, Larissa assume a liderança da disputa com 90,8% dos votos para sair, indicando assim o mesmo resultado que a parcial da enquete UOL, que a pernambucana será a eliminada da semana. Nesta parcial, Linn vem em segundo com 5,3% dos votos e Arthur está em último com 3,9%.

Na parcial da enquete do Hugo Gloss, Larissa soma um percentual ainda maior, 92,3%, enquanto Arthur tem 4,7% na segunda posição e Linn da Quebrada tem apenas 3%. O total de votos até o momento é de mais de 63 mil votos.

O perfil do Web TV Brasileira, comandado pelos youtubers Tati Martins e Marcelo Carlos, soma por enquanto mais de 41 mil votos na enquete e Larissa vem em primeiro com 85,7% dos votos. Arthur está atrás com 8,2% e Linn com 6,1%.

Já na conta do Votalhada o resultado também não é diferente da parcial da enquete UOL, Larissa aparece como a provável eliminada e soma 63,8% dos mais de 19 mil votos computados até agora. Arthur está na segunda posição com 26,9% e Lina assume a lanterna da votação com 9,3%.

Votar no BBB pelo Gshow

É bom lembrar que a enquete UOL e as que vemos nas redes sociais não são oficiais, apesar de consultarmos as parciais para ter noção de como anda a votação, a única enquete que afeta o resultado do programa é a disponível no site do Gshow. Então para votar e eliminar Larissa, Arthur ou Linn, você terá que acessar o endereço https://gshow.globo.com/.

Em seguida, clique na página do Big Brother Brasil e depois acesse a enquete oficial do reality show. Escolha em quem vai votar e clique no nome do participante. Agora é só selecionar a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e pronto, aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado.

Repita o processo quantas vezes quiser, não há nenhum limite.

Que horas começa a eliminação de hoje no BBB 22?

O BBB 22 de hoje (1) irá começar às 22h40, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível no site da emissora. O programa de eliminação do reality show começa depois da novela Um Lugar ao Sol e está previsto para ficar 1 hora e 20 minutos no ar. Depois, a partir da meia-noite, o canal exibirá um novo episódio de Profissão Repórter.

Confira o que aconteceu nos últimos dias do BBB 22:

Leia também

Jogo da discórdia BBB 22 hoje elege protagonista e figurante da edição; veja como foi