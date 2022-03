Parcial paredão BBB 22 UOL mostra alta rejeição de Vyni; veja porcentagem

A oitava berlinda do BBB 22 foi formada no último domingo (13). Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius enfrentam o julgamento do público e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã. Enquanto a votação oficial acontece, a parcial do paredão BBB 22 do UOL mostra que um deles pode sair do jogo com alta rejeição.

Parcial paredão BBB 22 UOL

Em consulta realizada às 13h20 desta segunda-feira, a parcial da enquete do UOL mostra alta rejeição de Vyni. O cearense soma 72,51% dos votos e está bem na frente dos outros emparedados.

Enquanto isso, Gustavo e Pedro Scooby devem ganhar mais uma semana no jogo. O bacharel em Direito está em segundo lugar, com 20,68% dos votos da enquete. O surfista também não corre riscos de sair e tem apenas 6,81% de rejeição do público.

já a enquete do DCI mostra um resultado similar. Até agora, Vinícius tem 71,93% dos votos e deve ser o oitavo eliminado do BBB 22.

Em segundo lugar está Gustavo, com 22,21% de rejeição. Scooby tem apenas 5,86% dos votos da enquete e está em terceiro lugar.

As enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação e são apenas para fins de pesquisa da opinião da audiência.

Quem está no paredão BBB 22? Gustavo está na berlinda

Gustavo está na berlinda após ser indicado por Eliezer, que por ter sido vetado da prova do líder, ganhou a oportunidade de mandar um brother para o paredão.

Esse é o terceiro paredão do brother, que chegou na casa três semana após o início do programa através da casa de vidro. Assim que seu vídeo de apresentação foi ao ar, o ‘vidraceiro’ foi cancelado por se autodenominar ‘hétero top’ e usar o termo ‘lacrolândia’. Entretanto, o bacharel em Direito vem ganhando a simpatia do público da internet.

Durante os 30 segundos defesa, ele afirmou que entrou no BBB 22 com um propósito muito grande de jogar. “Às vezes não deu certo, tentei, mas acho que estou vivendo e sentindo muitas emoções aqui. Quero viver muito mais e minha presença aqui vai agregar ao jogo”. Ele finalizou dizendo que promete dar tudo de si e que quer muito continuar na casa.

Pedro Scooby está no paredão

O surfista faz sua estreia no paredão do BBB 22. Scooby foi indicado pelo líder Lucas, que justificou o voto ao dizer que o brother tem uma postura indiferente em relação ao jogo.

Essa é uma das principais críticas do público em relação ao participante. Muitas vezes, Scooby não quis articular com os companheiros de jogo, pensou em votar em si mesmo e não participar da prova do líder. Ele levou até uma chamada do apresentador Tadeu Schmidt, que disse que o BBB é um jogo de comprometimento.

Em sua defesa, Scooby disse que abriu mão de muita coisa para estar no programa. “Inclusive das coisas que mais amo no mundo, que são os meus três filhos. Se eu não desse importância para cá, não teria aberto mão de tanta coisa”, justificou.

Vinícius foi indicado ao paredão do BBB 22

Este também é o primeiro paredão de Vinícius no programa. O cearense foi puxado por Gustavo, que tinha direito a um contragolpe.

Vyni entrou como uma das grandes promessas do BBB 22 e ganhou 3 milhões de seguidores antes mesmo do programa começar. Entretanto, o brother não agradou. O participante quase não tem momentos positivos de destaque, vive atrás de Eliezer e tem sido apontado pelo público como ‘vtzeiro’.

Ele começou sua justificativa dizendo que gosta de fazer as coisas no improviso e que não é porque está no paredão que vai deixar de ser ele. “Essa pessoa alegre, de ser essa pessoa que vive e se joga. Fala uma besteira de vez em quando, fala. Mas fora isso, deixa eu ficar. Sou uma pessoa boa”, disse.