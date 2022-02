Parcial UOL BBB 22 mostra votação apertada entre Rodrigo e Natália

Jessilane, Rodrigo e Natália disputam a preferência do público no segundo paredão do Big Brother Brasil, formado na noite do último domingo (30). A parcial UOL do BBB 22 aponta que dois deles estão com porcentagens próximas e a disputa deve continuar acirrada até a eliminação de terça, dia 1 de janeiro.

+ Enquete BBB 22: Rodrigo, Jessi ou Natália, quem deve sair?

Parcial UOL: quem sai do BBB 22?

Até a noite desta segunda-feira, a parcial UOL apontava pouca diferença entre Rodrigo e Natália. O gerente está em primeiro lugar com 39,41% dos votos, e se o resultado se manter, ele deve ser eliminado amanhã. Natália vem logo atrás, com pouca diferença, somando 37,63%. Por enquanto, quem não deve sair é Jessilane. A professora de biologia está em terceiro lugar com 22,96% dos votos.

Este é o segundo paredão de Natália. Se a manicure escapar, já são duas vitórias em apenas duas semanas de programa. Rodrigo e Jessilane enfrentam o julgamento do público pela primeira vez.

O resultado ainda pode sofrer uma reviravolta. Além do resultado acirrado no UOL, a parcial do DCI aponta a eliminação de Natália com 45,40% dos votos. Rodrigo está com 31,17%.

A formação do paredão agitou a casa mais vigiada do Brasil. A dinâmica foi bem diferente. O líder Tiago Abravanel indicou Rodrigo, e sua dupla na prova do líder, Pedro Scooby, também tinha direito a mais uma indicação. Ele colocou Natália na berlinda.

Eliezer, imunizado pelo anjo, também pode indicar alguém e escolheu Douglas Silva. A votação foi metade no confessionário e metade aberta na sala. Com cinco votos, Jessilane ocupou a última vaga da berlinda. Arthur Aguiar se salvou por pouco, pois recebeu quatro votos.

Jessi, Natália e Douglas disputaram a prova bate e volta, e o ator levou a melhor. Indicado pelo líder, Rodrigo não teve direito a participar da competição.

Anitta pede por eliminação de Rodrigo

Até a cantora Anitta comentou sobre o segundo paredão do BBB 22. Antes candidata a ‘crush’ de Rodrigo, a famosa se mostrou decepcionada com as atitudes do brother, assim como parte do público, e pediu para que ele fosse eliminado.

“Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato PACARAI. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mau-caráter na casa em prol do ‘entretenimento'”, escreveu a poderosa.

Apesar do apoio de alguns internautas, a dona do hit ‘Bang’ também foi criticada pelos fãs do gerente por estar apoiando o ‘politicamente correto’. Parte dos espectadores acredita que Rodrigo é um bom jogador e deve continuar na disputa, que está morna até o momento.

sociedade que entreter é brigar? É falar bosta e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado pra sociedade que pra se destacar na vida você tem que "fazer o que for preciso"? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer merda — Anitta (@Anitta) January 31, 2022

Quando será a eliminação do BBB 22?

Devido ao jogo da seleção brasileira, o BBB de amanhã vai começar em um horário especial. A edição está marcada para ir ao ar às 23h30, horário de Brasília. O programa deve ser mais curto, com apenas uma hora de duração.

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado participará da Rede BBB e será entrevistado por Rafa Kalimann. O público pode acompanhar a entrevista ao vivo pelo GloboPlay ou pelo site do Gshow.

Na quarta, quem deixar a casa mais vigiada estará no BBB – A Eliminação com Ana Clara Lima e Bruno de Luca no Multishow, às 23h30.