Parcial UOL da enquete BBB 22 já aponta quem sai na terça-feira (22/02)

Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão na quinta berlinda do BBB 22. Os três se deram mal durante a formação de paredão da semana e agora competem para ver quem vai ser salvo pelo público e quem se despedirá de uma vez por todas do sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão. Para saber como anda a votação, consultados a parcial UOL da enquete BBB 22 nesta manhã de segunda-feira (21).

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair

Quem sai segundo a parcial do UOL?

Brunna é quem deve ser eliminada, de acordo com a parcial do UOL, consultada às 07h07 desta segunda-feira (21). Na votação, a dançarina aparece com 66,10% dos mais de 49 mil votos computados até agora e assume a liderança da enquete com certa folga.

A segunda posição na votação da parcial UOL é de Gustavo, que até o momento soma 26,47%, um percentual 39,63% abaixo de Brunna.

Por último, e com as maiores chances de ficar no programa segundo a parcial UOL, está Paulo André. Até o momento, o atleta está na lanterna da votação com apenas 7,43% dos votos para sair.

Comparação entre parciais

Ainda nesta manhã de segunda-feira, no entanto, algumas horas mais tarde, às 10h05, também foi consultada a parcial da enquete BBB 22 do DCI, para saber se o cenário é semelhante com o do UOL. Nesta votação, Brunna também é apontada como a participante que deixará a casa na terça-feira.

A dançarina carioca soma 68,70% de um total de 99.411 mil votos. Em segundo lugar no ranking, Gustavo aparece com 25,25% dos votos para sair, enquanto Paulo André respira com tranquilidade na última posição, com 6,04%.

Tanto a parcial do UOL do BBB 22 quanto a do DCI não interferem no programa, nenhuma das duas tem caráter oficial ou são contabilizadas nos números apresentados pela atração da TV Globo durante as eliminações. A única enquete oficial do reality show é a disponível no Gshow, porém, esta votação não apresenta parcial, por isso a consulta é feita entre os portais, para se ter uma ideia de quem está com o favoritismo entre o público.

Como votar no Gshow

Para mandar para casa Gustavo, Paulo André ou Brunna, até agora citada pela parcial do UOL como quem sai, é preciso preparar os dedos para votar muito na enquete oficial do programa, no Gshow. Para isso, será necessário ter um cadastro no site, caso ainda não tenha o seu, faça um. Será necessário informar nome completo, data de nascimento, gênero, cidade, estado e país em que mora e um e-mail válido. Não se esqueça também de criar uma senha.

Com o login em mãos, acesse o site no endereço https://gshow.globo.com/, clique na aba “BBB”, depois vá na enquete “Paredão BBB 22: Vote para eliminar Bruna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André” e selecione o nome do participante que quer fora da casa. Por último, clique em “sou humano”, caixinha da verificação de robôs e aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado.

É possível votar quantas vezes quiser, não limites por conta ou IP. Também é possível votar no aplicativo do Gshow, o processo para cadastro e votação é o mesmo do site.

Como foi a formação de paredão?

Gustavo foi o primeiro confinado da temporada a conquistar uma vaga na berlinda da semana, isso aconteceu na noite de sexta-feira (18), quando o Big Fone tocou. Brunna Gonçalves atendeu a ligação e colocou o participante da casa de vidro no paredão.

Depois disso, já na noite de domingo (20), Brunna, a apontada pela parcial UOL até agora como a eliminada da semana, foi a próxima a aparecer entre os emparedados, pois foi a indicação de Lucas, o líder da semana. O próximo passo da formação de berlinda foi uma dinâmica inédita, os brothers se separaram em três grupos, um no quarto lollipop, outro no grunge e o terceiro no confessionário.

Em consenso, era necessário que cada grupo indicasse alguém do outro grupo, não havia limite no número de integrantes de cada time, apenas um mínimo de dois participantes. O lollipop foi o primeiro consultado pelo apresentador Tadeu Schmidt, sem muita demora o grupo indicou Jessilane para a berlinda.

Depois, o grunge foi consultado. Arthur, Douglas, Scooby, Paulo André e Gustavo discutiram por um longo tempo e não chegaram a um consenso, pois Gustavo não aceitava votar em Laís. Assim, Tadeu informou que seria voto a voto, desta forma, o maior número de indicações foi em Eliezer.

Por último, o grupo do confessionário foi consultado, Lina, Tiago, Jessilane e Natália após conversarem, indicaram Paulo André. Em seguida foi realizada a prova bate e volta, que nesta semana salvou dois participantes. Jessilane e Eliezer escaparam da briga e por isso não aparecem na parcial do UOL. Brunna não pôde participar por ser a indicação do líder.

Natália não estava disponível para votação, pois a sister foi imunizada logo no começo da noite de formação de berlinda por Arthur Aguiar, que ganhou a prova do anjo da semana.

Arthur foi o vencedor da disputa pelo anjo no último sábado (19), veja como foi:

