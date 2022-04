Paredão falso no BBB 22 é hoje: entenda a dinâmica

O big boss avisou e agora é realidade: vai ter paredão falso no BBB 22. Após a eliminação de Arthur, Eslovênia ou Douglas neste domingo, 3, será formada uma berlinda de mentirinha, e na terça, 5, o falso eliminado será mandado para um QG. A dinâmica foi anunciada pelas redes sociais do Big Brother Brasil.

Como será o paredão falso no BBB 22

O paredão falso do BBB 22 será formado na noite de domingo, 3, após a eliminação de Arthur, Douglas ou Eslovênia. A dinâmica vai começar com os participantes fazendo a Prova do Líder e em seguida começará uma votação. Ccomo já aconteceu em outras edições, o falso eliminado é levado a um quarto separado do restante da casa e de lá ele pode acompanhar o que acontece na casa.

A boa notícia é que o público também deverá participar do game. A votação para decidir que cairá no paredão falso deve ser decidida no Gshow, assim como ocorre nos paredões tradicionais.

No ano passado, dia 9 de março, Carla Diaz foi eliminada em um paredão com Caio, João e Arthur, e foi levada para um quarto e regressou ao confinamento vestida de dummie. A atriz permaneceu mais duas semanas na casa e depois foi realmente eliminada em uma berlinda contra Rodolffo e Fiuk.

Quem do BBB foi para o paredão falso no BBB?

MAURÍCIO (BBB11)

ANAMARA (BBB13)

ANA PAULA (BBB16)

EMILLY (BBB17)

GLEICI (BBB18)

GABRIELA (BBB19)

CARLA DIAZ (BBB21)