Percentual paredão BBB 22 mostra alta rejeição de participante

Arthur, Bárbara e Natália estão no quarto paredão do Big Brother Brasil e um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (13). Enquanto a votação acontece no Gshow, o percentual das enquetes do paredão BBB 22 já indicam o próximo brother a ser eliminado. Abaixo, veja a parcial.

Qual o percentual do paredão BBB 22?

O percentual do paredão do BBB 22 está desfavorável para Bárbara em ambas as enquetes do DCI e do UOL. Até a tarde desta segunda-feira, a loira aparece com a maioria dos votos, enquanto Natália e Arthur somam pouca rejeição do público.

UOL

Bárbara deve sair com alta rejeição – é o que aponta a enquete do UOL. A gaúcha está com 75,05% dos votos na enquete. Natália está em segundo lugar, mas bem longe da primeira posição, com 15,99%. Novamente, Arthur não corre riscos de sair e tem apenas 8,97% dos votos.

DCI

Os leitores do DCI têm a mesma opinião. Até agora, Bárbara tem 80,33% dos votos da audiência. A manicure está em segundo lugar com 14,86%, enquanto o ator de Rebelde soma apenas 4,80%, ficando na lanterna mais uma vez.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não têm influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de terça-feira.

Como foi formado o paredão?

A formação do quarto paredão do BBB 22 começou com Pedro Scooby e Paulo André escolhendo Douglas Silva para imunizar. A dupla de anjos também tinha direito a mais uma imunidade, que ficou para PA.

Em seguida, Jade Picon indicou, mais uma vez, Arthur Aguiar ao paredão. A líder repetiu o voto da semana passada e mando o ator direto para a berlinda.

Gustavo e Larissa, integrantes da casa de vidro que entraram ontem para o jogo, deram um voto aberto e em consenso em Brunna. Já no confessionário, Natália foi a mais votada pela casa.

Depois da realização da dinâmica do dedo-duro, foi a vez dos indicados darem seus contragolpes. A manicure puxou Laís para o paredão, enquanto o marido de Maíra Cardi escolheu Bárbara.

Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta, e a médica levou a melhor.

Arthur Aguiar vou em Laís

Tiago Abravanel votou em Natália

Paulo André votou em Linn da Quebrada

Douglas Silva votou em Laís

Pedro Scooby votou em Quebrada

Bárbara votou em Lucas

Laís votou em Natália

Brunna Gonçalves votou em Natália

Vinicius votou em Natália

Eliezer votou em Natália

Maria votou em Pedro Scooby

Eslovênia votou em Natália

Lucas votou em Tiago Abravanel

Natália votou em Laís

Jessilane votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby

Como votar no Gshow?

A votação oficial já está aberta no Gshow. Para participar, primeiro é necessário acessar o portal do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/).

Logo no começo da página, a votação já irá aparecer. Clique em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar. Arthur Aguiar, Bárbara ou Natália?’

Depois, é só clicar sobre o brother desejado. É necessário fazer um cadastro e a validação de segurança antes de confirmar o voto.

Em poucos segundos, o voto será computado. O público pode participar quantas vezes quiser.

