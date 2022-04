Porcentagem BBB 22 agora mostra quem sai entre Gustavo, Natália e P.A

Gustavo, Natália e Paulo André estão na 14ª berlinda do Big Brother Brasil. As parciais que mostram a porcentagem BBB 22 agora já informam para o público quem deve ser o próximo participante a deixar a casa. Enquanto o público segue votando, veja quem está na frente para sair do programa.

VOTE NA ENQUETE BBB 22

Como está a porcentagem BBB 22

A votação para eliminar um dos três brothers do BBB 22 mal começou mas um deles está com altas chances de deixar a casa. Em consulta realizada às 00h50 desta segunda-feira, 11 de abril, Natália aparece com ampla vantagem em relação aos seus adversários, com 85,33% dos votos.

A BadNat, como foi apelidada pelo público, também já foi uma das fortes candidatas ao prêmio de R$1,5 milhão, mas acabou perdendo força durante a temporada após embates com as ‘comadres’, suas aliadas, e pelo relacionamento turbulento com Eliezer.

Gustavo deve escapar da berlinda mais uma vez. Ele está em segundo lugar com 11,36% dos votos e está próximo de ganhar mais uma semana na casa. O bacharel em Direito conseguiu reverter a primeira impressão que o público teve dele no vídeo de apresentação e conquistou parte da audiência.

Outro brother que pode ficar tranquilo em relação ao paredão é Paulo André. O atleta tem apenas 3,31% dos votos, e mais uma vez, não deve ter uma votação expressiva.

A votação oficial segue acontecendo no Gshow. O público também pode dar suas opiniões na enquete do DCI e dizer quem deve ser eliminado na terça-feira.

Vale lembrar que ambas enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas como fins de pesquisa da opinião do público.

Como foi formado o paredão?

Eliezer venceu a prova do líder realizada na noite deste domingo. Logo após declarar vitória, o designer precisou indicar alguém para o paredão. Ele mandou Paulo André para a berlinda.

Em seguida, a casa votou no confessionário. Com cinco votos, Natália ocupou a segunda vaga no paredão. Ela foi votada por Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva, Gustavo e Paulo André. Gustavo recebeu dois votos, de Jessilane e Natália.

Para decidir o terceiro emparedado, foi realizado um sorteio na dinâmica dedo-duro. Natália foi sorteada e além de revelar o seu voto, teve o direito de indicar um brother para a votação popular. Ela escolheu Gustavo.

Arthur Aguiar vota em Natália

Jessilane vota em Gustavo

Natália vota em Gustavo

Pedro Scooby vota em Natália

Douglas Silva vota em Natália

Gustavo vota em Natália

Paulo André vota em Natália

Quem é o mais rejeitado do BBB 22?

Assim como ocorreu no BBB 21, os brothers da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil sofreram altos índices de rejeição ao longo da temporada, principalmente os membros do quarto Lollipop.

A mais rejeitada da atual edição foi Laís. A médica foi eliminada com 91,25% dos votos do público, sendo derrotada por Douglas Silva e Eliezer, que somaram baixos índices de votação. Depois da eliminação de Jade Picon, a sister se tornou a principal rival de Arthur Aguiar, que possui uma grande torcida aqui fora.

A segunda mais rejeitada foi Larissa, com 88,59% dos votos. A sister entrou no jogo através da casa de vidro, mas desagradou o público ao contar várias mentiras para os confinados.

Quem fecha o top 3 do mais rejeitados do programa é Bárbara, que recebeu 86,02% dos votos do público. A loira foi uma das primeiras do Lollipop a deixar o reality e deu início a série de eliminações do quarto colorido.

Jade Picon também foi bastante votada, com 84,93% dos votos do público. O ranking segue com Eslovênia (80,74%), Lucas (77,54%), Brunna (76,18%), Naiara Azevedo (57,77%), Vyni (55,87%), Luciano (49,31%) e Rodrigo (48,45%).

E quem são os mais queridos?

Entre os brothers que ainda estão na casa, um deles tem grande chances de vencer o programa e ainda contar com a presença de um de seus aliados no pódio. É o caso de Arthur Aguiar, que soma 59,05% dos votos na enquete UOL, em consulta realizada às 00h50 desta segunda-feira.

O ator conquistou uma grande e engajada torcida ao longo do programa. Os fãs são chamados de ‘pãezinhos’, por Arthur sempre estar comendo pão dentro da casa, o que já rendeu até polêmica com a esposa Maíra Cardi nas redes sociais.

O segundo lugar fica com Pedro Scooby. O surfista soma 18,35% dos votos da enquete e aparece um pouco distante do primeiro colocado. O atleta é um dos aliados do ator, apesar dos dois terem se estranhado nos últimos dias, após a volta de Arthur do quarto secreto. Ambos estão no grupo do quarto grunge ao lado de Douglas Silva e Paulo André.