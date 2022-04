Porcentagem BBB 22 atualizada agora Gshow: quem será o 11º eliminado

Os brothers se reuniram na sala da casa na noite de sexta-feira, 1º de abril, para formar mais um paredão – que será decidido no domingo, 3. Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André são os emparedados da vez e um deles sai do programa no domingo. A porcentagem BBB 22 atualizada já mostrs quem deixa o jogo.

Porcentagem BBB 22 atualizada UOL

A porcentagem do BBB 22 atualizada UOL indica que Eslovênia deve ser a próxima eliminada. Em consulta realizada às 08h30 deste sábado (2), a pernambucana aparece com folga na liderança com 77,95% dos votos. Eslô, do grupo dos anônimos, é uma das últimas integrantes do Lollipop que ainda está na casa, junto com Eliezer. O empresário pode ficar no sozinho no quarto colorido caso a sister realmente saia do jogo. Ela foi indicada pelo líder Gustavo.

Os outros dois emparedados somam poucos votos e não correm riscos de sair da casa. Mais uma vez, os rapazes do quarto grunge devem voltar do paredão. Douglas Silva, que recebeu cinco votos da casa, está em segundo lugar, com 18,14% dos votos – este é o terceiro paredão do brother, assim como P.A. O atleta tem apenas 3,92% e deve ganhar mais uma semana no jogo – ele foi o escolhido do castigo do monstro por Gustavo para ir ao paredão.

Na enquete do DCI, Eslô também aparece com alta rejeição do público. Para 87,40% dos leitores, a sister é quem deve deixar a casa. Se a porcentagem se manter, a ex-Miss Pernambuco pode ter uma das maiores rejeições da temporada.

O resultado é favorável para Douglas Silva e Paulo André. O intérprete de Acerola soma 10,12%, enquanto seu parceiro de jogo tem sido pouco votado, com apenas 2,48% dos votos.

As enquetes do UOL e DCI não têm qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas como pesquisa da opinião do público.

Quando será a eliminação?

A eliminação ocorre no próximo domingo, 3 de abril, 23h10, horário de Brasília, logo após a exibição do Fantástico. Ao contrário dos outros paredões, o nome do eliminado deve ser anunciado no início da edição. Isso porque no mesmo dia, haverá uma nova prova do líder e formação de paredão.

A dinâmica faz parte do ‘modo turbo’ do programa, que acelera o ritmo para eliminar sete brothers a tempo da final do programa que ocorre em 26 de abril, terça-feira.

As regras do paredão de domingo serão explicadas para o público depois da eliminação. O resultado da 12ª berlinda será anunciada na terça-feira e então continuam somente oito brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km.

Gshow votação BBB 22

A votação está aberta desde sexta-feira à noite e segue até domingo. Além de conferir a porcentagem BBB 22 atualizada das enquetes, é possível participar da votação oficial no Gshow: gshow.globo.com. Esse é o único portal em que os votos são contabilizados para eliminar um dos três brothers – basta clicar sobre o nome do escolhido, fazer o login e confirmar o voto.

Programação da semana

Sábado (02/04): dia de festa no BBB 22.

Domingo (03/4): eliminação, prova do líder e formação de paredão.

Segunda-feira (4/4): jogo da discórdia;

Terça-feira (5/4): dia de eliminação

