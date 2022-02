Porcentagem da votação BBB 22 mostra quem sai amanhã (08/02)

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo formam o paredão dessa semana. Essa é a segunda berlinda da cantora sertaneja, enquanto os atores encaram o julgamento do público pela primeira vez. A enquete do DCI aponta a porcentagem da votação do BBB 22 e quem deve deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão na próxima terça-feira.

Qual a porcentagem do BBB 22 hoje?

A porcentagem da votação do BBB 22 está desfavorável para Douglas Silva em ambas as enquetes do DCI e do UOL. As pesquisas não têm influência sobre o resultado oficial da votação e servem apenas para saber a opinião do público sobre o paredão.

DCI

Em consulta a parcial da enquete do DCI às 17h30 desta segunda-feira, Douglas aparece com o maior número de votos, somando 51,91% de rejeição do público.

Naiara Azevedo também tem uma grande quantidade de votos, mas tem chances de permanecer na casa. A cantora está em segundo lugar com 30% dos votos. A diferença entre ela e DG é de mais de 20%.

Quem não deve sair do jogo é Arthur Aguiar, que está em último lugar com 17,55% dos votos.

UOL

A enquete do UOL aponta um resultado similar. Douglas também está na liderança com 44,71% dos votos, mas Naiara Azevedo não está tão distante assim e soma 40,44%. A diferença cai para menos de 4%.

Os leitores do portal também acreditam que Arthur Aguiar deve permanecer na casa, já que o intérprete de Diego em Rebelde tem apenas 14,86%.

Quem votou em quem no terceiro paredão do BBB 22?

Bárbara, que venceu a prova do anjo no sábado, escolheu Laís para receber o colar da imunidade. A sister foi surpreendida ao saber que era um superanjo e que também estava imune ao paredão.

A indicação da líder Jade Picon foi em Arthur Aguiar. Ela alegou que escolheu o ator pois sabia que ele receberia o maior número de votos da casa e queria ver como os outros brothers iriam votar.

Lucas e Maria foram os mais votados durante a formação da berlinda na sala e a líder Jade desempatou, colocando o estudante de Medicina no paredão.

Já Douglas recebeu quatro votos no confessionário e também foi parar no paredão. Naiara Azevedo já estava emparedada desde quinta-feira quando escolheu a pior consequência da prova do líder.

Quem votou em quem?

Tiago Abravanel votou em Lucas

Douglas Silva votou em Vyni

Eliezer votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada

Paulo André votou em Maria

Brunna votou em Lucas

Vyni votou em Douglas Silva

Natália votou em Maria

Votos no confessionário:

Naiara Azevedo votou em Paulo André

Lucas votou em Tiago Abravanel

Bárbara votou em Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em Maria

Linn da Quebrada votou em Paulo André

Laís votou em Douglas Silva

Eslovênia votou em Douglas Silva

Jessilane votou em Paulo André

Maria votou em Douglas Silva

Como assistir a eliminação?

A eliminação do BBB 22 acontece nesta terça-feira, 8 de fevereiro, às 22h10, horário de Brasília. O resultado é anunciado por Tadeu Schmidt no final do programa.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível assistir o canal pelo Globoplay na aba ‘Agora na TV’. É necessário ter um cadastro na plataforma de streaming para ter acesso.

