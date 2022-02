Porcentagem da votação BBB 22 mostra quem sai hoje (15/02)

Arthur Aguiar, Bárbara e Natália competem para ver quem fica e quem sai do reality show da TV Globo nesta terça-feira (15). Como o resultado oficial da disputa só será revelada durante o programa ao vivo desta noite, conferimos a porcentagem da votação BBB 22 na manhã de hoje nas enquetes do DCI e UOL para descobrir quem tem a maior chance de ser o quarto eliminado da temporada.

Qual a porcentagem do BBB 22 agora?

A porcentagem da votação do BBB 22 nas parciais até agora aponta Bárbara como a nova eliminada da casa. Na consulta realizada às 10h40 desta terça-feira (15), a sister está na liderança das enquetes com uma larga diferença dos demais emparedados da semana.

Dos mais de 203 mil votos computados até o momento na enquete UOL, 72,34% deles foram destinados a Bárbara. A sulista está com uma diferença de 54,64% para o segundo lugar da parcial e 62,38% para a última posição.

Na segunda colocação da enquete BBB 22 está Natália, a sister está longe da porcentagem de Bárbara, mas ainda corre risco de sair, caso os fãs da loira se empenhem bastante, já que ela é a segunda mais votada desta berlinda até então. Por enquanto, a designer de unhas soma 17,70% dos votos para sair.

Já Arthur está abaixo dos 10% e respira com tranquilidade na lanterna da parcial. Com apenas 9,96% dos votos para sair, o ator está com as menores chances de eliminação neste quarto paredão da temporada.

A porcentagem da votação BBB 22 do DCI vem apontando no momento, a provável eliminação de Bárbara. Nesta parcial, a sister também está em primeiro com uma larga diferença em relação ao percentual dos adversários, a loira soma por enquanto 78,37% dos mais de 200 mil votos computados.

Natália também aparece em segundo nesta parcial, ela soma 17,06%. Arthur assume a última posição com 4,57% dos votos.

Quem votou em quem no terceiro paredão do BBB 22?

Jade Picon votou em Arthur pela segunda semana seguida como líder da casa e mandou o ator direto ao paredão. Depois dele, foi a vez de Natália ir para na berlinda, ela recebeu 6 votos no confessionário e foi a mais citada da noite.

Em seguida, tanto Natália quanto Arthur tiveram direito a um contragolpe. A designer de unhas, apontada pela porcentagem da votação das parciais do BBB 22 como a segunda indicada pelo público nesta berlinda, puxo Laís para a briga por permanência.

Quando chegou a vez de Arthur, o ator ficou paralisado por algum tempo, pois também pretendia emparedar Laís. Depois de considerar por algum tempo, o famoso puxou Bárbara.

No entanto, Laís teve sorte e escapou do paredão desta semana ao vencer a prova bate e volta.

Quem votou em quem no confessionário:

Tiago Abravanel votou em: Natália

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby

Eliezer votou em: Natália

Eslovênia votou em: Natália

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Lucas

Natália votou em: Laís

Vinícius votou em: Natália

Arthur Aguiar votou em: Laís

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Natália

Paulo André votou em: Linn da Quebrada

Maria votou em: Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em: Pedro Scooby

Douglas Silva votou em: Laís

Larissa e Gustavo votaram em: Brunna Gonçalves

Como votar para eliminar na votação do BBB 22

Apesar de as parciais do DCI e UOL indicarem o resultado da berlinda com a porcentagem de votação do BBB 22, a enquete oficial do programa está disponível no site do reality show, o Gshow. Para eliminar Bárbara, Arthur ou Natália, acesse o site no endereço https://gshow.globo.com/ e clique na aba “bbb”.

Vá até a enquete “Paredão BBB 22: Vote para eliminar. Arthur, Bárbara ou Natália?” e clique no nome do participante que deseja ver fora do programa. Depois passe pela verificação de robôs ao clicar em “sou humano” e por último aguarde a confirmação do voto.

É possível votar quantas vezes quiser, mas para isso é necessário ter um cadastro no site. Caso não tenha feito o seu, se inscreva no Gshow ao informar nome completo, data de nascimento e e-mail.

Que horas começa a eliminação do BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h35 hoje, terça-feira (15), depois da novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da TV Globo. A emissora prevê que o programa de eliminação fique no ar durante 1 hora e 20 minutos, até às 23h55, horário em que vai começar o Profissão Repórter.

Como assistir ao vivo

Para assistir ao vivo e de graça é só sintonizar na TV Globo de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Para quem prefere acompanhar pelo celular, o computador ou um tablet, a opção é usar a aba “Agora na TV” da Globoplay.

A aba permite acesso gratuito de qualquer um que queira assistir em tempo real a programação da TV Globo, no entanto, é necessário fazer um cadastro na plataforma streaming antes.

