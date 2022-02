Porcentagem de votos BBB 22 hoje: enquete parcial aponta 5º eliminado

Brunna e Gustavo são os primeiros na porcentagem de votos do BBB 22 hoje e Paulo André respira tranquilo, com poucas chances de eliminação - Foto: Reprodução/Globo

A votação do quinto paredão da temporada está a todo vapor e um participante vai se despedir do programa na noite de amanhã, terça-feira (21). Como o resultado de quem sai entre Brunna, Paulo André e Gustavo ainda vai demorar para ser revelado, resolvemos consultar como está a porcentagem de votos do BBB 22 hoje, segunda-feira (21).

Enquete BBB 22: quem deve sair do programa? Vote!

Porcentagem de votos BBB 22 nas parciais de hoje

Nas parciais do UOL e DCI, consultadas às 10h41 desta segunda-feira, Brunna aparece como a provável eliminada da semana. A dançarina está na frente de ambas as votações e tem uma larga diferença na porcentagem de votos da enquete BBB 22 em relação aos adversários.

UOL

Nesta enquete, que soma mais de 93 mil votos até agora. Bruna vem em primeiro com 64,59% dos votos, a sister está com um percentual 35,78% maior do que o de Gustavo, que vem em segundo com 28,81% dos votos.

Em último está Paulo André, o atleta tem poucas chances de sair e está respirando aliviado nesta briga. Na lanterna da votação, Paulo tem apenas 6,60%.

DCI

A eliminação desta semana do programa não parece que trará surpresas, nesta parcial Brunna também é apontada como a mais votada. Dos mais de 124 mil votos computados até agora, 68,74% deles pertencem a esposa de Ludmilla.

Gustavo também está em segundo na porcentagem de votos BBB 22 de hoje desta enquete, somando 25,32% dos votos. Na terceira posição, Paulo André tem apenas 5,94% dos votos para sair.

Como votar

A porcentagem de votos BBB 22 das enquetes do DCI e UOL são estimativas e baseadas nos leitores de cada portal, esses números não influenciam no programa, pois a votação oficial acontece apenas no Gshow, site da Globo.

Para quem quer eliminar um dos três participantes e quer votar na enquete oficial do programa, é necessário acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e clicar na página do BBB. Em seguida, clique na enquete “Paredão BBB 22” e escolha em quem vai votar.

Depois de ter selecionado o nome do participante que quer fora do programa, confirme a decisão ao passar pela verificação de robôs em “sou humano” e aguarde a mensagem de confirmação. Após o processo, é só repetir o passo a passo quantas vezes quiser para votar mais vezes.

Porcentagem de votos BBB 22 hoje nas redes sociais

Como o público do reality show também é bastante presente nas redes sociais, consultamos às 10h55 desta segunda-feira alguns perfis de grande alcance na rede social, que até agora somam milhares de votos.

Com mais de 100 mil votos, o Tracklist aponta a eliminação de Bruna com a atual porcentagem de votos de hoje da enquete BBB 22. A sister soma 77,6% dos votos, enquanto Gustavo vem em segundo com 17,4% e Paulo André tem apenas 5%.

No perfil Vai Desmaiar, os mais de 70 mil votos computados até agora também apontam o nome de Brunna. A dançarina está com 80% dos votos para sair, Gustavo vem em segundo com 15,7% e Paulo André em último com 4,2%.

O mesmo acontece na porcentagem da enquete BBB 22 de hoje do jornalista Hugo Gloss, Brunna está na frente com uma larga diferença e é apontada como a 5ª eliminada. A sister tem 73,3% contra os 22,2% de Gustavo e 4,5% de Paulo André.

Como cada brother caiu no paredão

Gustavo foi o primeiro participante a conquistar uma vaga na disputa por permanência desta semana, pois o brother foi indicado por Brunna Gonçalves, que atendeu o primeiro Big Fone da temporada, na última sexta (18). Já no domingo (20), Brunna foi a primeira da noite a cair na berlinda, ela foi a indicação do líder da semana, Lucas.

Depois foi realizada uma votação entre os confinados e os participantes foram separados em três grupos. Um grupo foi para o Lollipop – Laís, Jade, Eliezer, Vini, Larissa, Brunna e Eslovênia – outro foi para o quarto Grunge – Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, DG e Gustavo – e o último ficou no confessionário – Linna, Jessi, Natália e Tiago Abravanel.

O Lollipop indicou Jessilane, o Grunge mandou Eliezer para o paredão e os brothers no confessionário emparedaram Paulo André. Jessilane e Eliezer ficaram de fora da enquete BBB 22 e não apareceram na porcentagem das parciais de hoje pois escaparam da berlinda com a prova bate e volta.

Leia também

Enquete BBB 22: quem merece ganhar o reality show?