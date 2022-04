Qual a porcentagem de votos do BBB 22 hoje, véspera da eliminação

O resultado do 16º paredão do Big Brother Brasil só será anunciado na noite de terça-feira, 19, mas é possível saber qual a porcentagem de votos do BBB 22 hoje, um dia antes da eliminação. Eliezer, Gustavo e Paulo André são os participantes que estão na berlinda e um deles deixa o jogo amanhã.

Qual a porcentagem de votos do BBB 22 hoje, segunda-feira

A porcentagem de votos do BBB 22 está desfavorável para Eliezer. Às 17h30 desta segunda-feira, 18 de abril, o brother somava 54.03% de rejeição e pode deixar a casa na noite de terça. O designer é o último sobrevivente do grupo Lollipop e tem conseguido escapar das berlindas nos últimos dias.

Quem está em segundo lugar é Gustavo. O paranaense soma 41.48% e pode ganhar a chance de avançar rumo a final do programa, marcada para o dia 26 de abril.

Já Paulo André não corre risco algum de deixar a casa nesta votação popular. Mais uma vez, o atleta está recebendo poucos votos e tem apenas 4.49%. Já são mais de 190 mil votos na enquete do DCI.

No entanto, o resultado é bem diferente na enquete UOL. Para 58,60% dos leitores, quem deve sair é Gustavo. Eliezer está bem atrás com 27,66% dos votos e P.A segue na lanterna com 13,74%.

As enquetes do DCI e do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas para consultar a opinião do público.

Quem venceu a prova do líder

Pedro Scooby foi quem venceu a prova do líder realizada no último domingo, após a eliminação de Jessilane. Desta vez, ele teve direito apenas a duas pulseiras do VIP e escolheu Paulo André para acompanhá-lo.

A disputa consistiu em um jogo de tabuleiro. Vestidos com uma fantasia de carro, os brothers avançavam no game de acordo com o número sorteado no dado. Venceu a prova quem completou o circuito primeiro.

Scooby indicou Eliezer para o paredão, dizendo que não votaria nos próprios amigos. Na votação da casa, Gustavo levou quatro votos e foi o escolhido. O paranaense teve direito a um contragolpe e puxou Paulo André para a berlinda.

Este é o sexto paredão de Gustavo. Já Paulo André esteve em cinco votações populares, assim como Eliezer.

Como votar para eliminar no Gshow

A votação segue aberta até a noite de terça-feira, 19 de abril. Às terças, o programa costuma ser mais longo pois há a exibição de VT’s e quadros de humor. O nome do eliminado costuma ser anunciado no fim do programa ao vivo.

Para votar, acesse a página do BBB 22 no Gshow (gshow.globo.com). Depois de localizar o campo de votação, clique sobre o nome do brother que deve deixar o programa, faça a validação de segurança e confirme.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

