Quantos seguidores tem Arthur Aguiar, favorito ao prêmio do BBB 22

Números de seguidores é reflexo em favoritismo? Arthur é um dos participante que mais cresceu nas redes e está na final do reality show disputando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Quantos seguidores tem Arthur Aguiar? O brother conquistou cerca 5 milhões no Instagram ao longo do programa.

Quantos seguidores tem Arthur Aguiar?

Dia de final no BBB 22 e Arthur Aguiar tem atualmente no Instagram 13 milhões e 200 mil seguidores. O brother teve um crescimento de 5 milhões e 100 mil novos fãs na rede social desde que o programa começou. Quando entrou no confinamento, Arthur somava 8 milhões e 100 mil.

A trajetória foi a seguinte: no primeiro mês de reality Arthur ganhou cerca de 1 milhão de seguidores. Entre fevereiro e março, quando começou a se tornar um dos favoritos da temporada, Arthur Aguiar disparou no número de seguidores e ganhou mais novos 3 milhões de seguidores.

Entre o final de março e começo do mês de abril ele desacelerou, mas ainda conseguiu somar 1 milhão de fãs a mais no Instagram. Nos últimos 15 dias de confinamento, o brother conquistou cerca de 200 mil seguidores e alcançou sua marca atual de 13,2 milhões.

No Twitter, o participante do Big Brother Brasil 2022 tem 2,1 milhões de fãs, no Facebook ele soma 1,4 milhão e no Telegram soma mais de 42 mil inscritos em sua conta oficial. Somando as quatro redes sociais de Arthur Aguiar, o brother tem 16 milhões 742 mil seguidores. No Youtube ele tem 332 mil inscritos.

Crescimento dos demais participantes da temporada no Instagram:

Paulo André

Antes: 78 mil seguidores

Hoje: 7,7 milhões

Vinícius

Antes: 42,6 mil seguidores

Hoje: 4,8 milhões

Natália

Antes: 21 mil seguidores

Hoje: 2,9 milhões

Douglas Silva

Antes: 358 mil seguidores

Hoje: 3,2 milhões

Quanto seguidores tem Arthur Aguiar

Antes: 8,1 milhões de seguidores

Hoje: 13,2 milhões

Eslovênia

Antes: 59 mil seguidores

Hoje: 3 milhões

Linn da Quebrada

Antes: 320 mil seguidores

Hoje: 3,1 milhões

Pedro Scooby

Antes: 1,9 milhão de seguidores

Hoje: 6 milhões

Laís

Antes: 16 mil seguidores

Hoje: 2 milhões

Jessilane

Antes: 9 mil seguidores

Hoje: 1,6 milhão

Eliezer

Antes: 8 mil seguidores

Hoje: 1,2 mil

Lucas

Antes do BBB: 6 mil seguidores

Hoje: 1,8 milhão

Gustavo

Antes: 1,6 mil seguidores

Hoje: 1,7 milhão

Jade Picon

Antes: 13,9 milhões

Hoje: 19,9 milhões de seguidores, número maior que o de Arthur Aguiar

Bárbara

Antes: 218 mil seguidores

Hoje: 1,5 milhão

Larissa

Antes: 60,1 mil seguidores

Hoje: 937 mil

Luciano

Antes: 14 mil seguidores

Hoje: 1 milhão

Rodrigo

Antes: 20 mil seguidores

Hoje: 3,6 milhões

Tiago Abravanel

Antes: 2,3 milhões

Hoje: 4,2 milhões

Maria

Antes: 1,1 milhão seguidores

Hoje: 3,2 milhões

Brunna Gonçalves

Antes tinha 3,5 milhões de seguidores, número menor que o de Arthur Aguiar

Hoje: 5,3 milhões

Arthur vai ganhar o BBB 22?

A enquete atualizada do UOL indica que Arthur é o favorito ao prêmio. Em consulta realizada ao meio-dia de hoje, terça-feira (26), data da grande final do programa, o brother somava 61,12% de um total de mais de 371 mil votos. Arthur é o líder da parcial do UOL desde que a votação começou, no final da noite de domingo (24).

Em segundo lugar vem Paulo André, que aparece com chances de se consagrar o vice-campeão da temporada. O atleta tem 34,53% e está bem a frente de Douglas Silva, que soma apenas 4,35% dos votos na lanterna da votação e deve ser o terceiro colocado da edição.

Além de ser um dos participantes que mais conquistou seguidores nas redes sociais, Arthur Aguiar também teve o privilégio de voltar de seis paredões e vencer o paredão falso da temporada com 82,8% dos votos a seu favor.

Relembre como foi a berlinda fake:

