Que horas começa a prova do anjo do BBB 22 hoje, sábado (12/2)

Neste sábado, 12, os brothers disputam mais uma prova do anjo. A dinâmica dessa semana promete um anjo duplo e dois imunizados: um da dupla e alguém da casa. Abaixo, veja que horas começa a prova do anjo do BBB 22 e o que vai rolar no programa.

A prova do anjo do BBB 22 neste sábado, 12 de fevereiro, deve começar entre às 12h e 14h. Nessa semana, o anjo será duplo, poderá imunizar um brother, mas apenas um deles terá a imunidade.

Para assistir a competição ao vivo, é necessário ser assinante do GloboPlay e ter acesso ao pay-per-view. A disputa pelo colar da imunidade também será exibida durante a edição do programa de hoje, apresentado por Tadeu Schmidt.

O vencedor da prova do anjo ganha um almoço especial no domingo, com direito a levar dois colegas como convidados. Ele também tem direito de ver a família e os amigos por meio de vídeos enviados por eles.

Como será a formação do paredão?

Mais uma vez, a formação do paredão será tripla e promete colocar ‘fogo no parquinho’ entre os brothers. A quarta eliminação será na terça, dia 15 de fevereiro.

– paredão triplo

– dupla de anjos imuniza um e decidem qual dos dois também ficará imune

– líder indica participante ao paredão

– casa vota no confessionário

– caso entrem no jogo, moradores da casa de vidro estarão imunes e deverão dar um voto aberto em consenso

– dedo duro para descobrir os votos de quatro participantes

– contragolpe do mais votado pela casa

– contragolpe do indicado pelo líder

– bate volta

Como assistir a prova do anjo ao vivo?

Os fãs do programa não precisam esperar até a edição para saber quem venceu a prova do anjo. A disputa é transmitida ao vivo no Globoplay.

Para assistir, primeiramente é necessário ter um dos planos pagos da assinatura. Clique em ‘cadastra-se’ no canto superior direito da tela e preencha os dados necessários. Em seguida, vá até a página ‘seja assinante’.

O portal disponibilizará as opções de planos. Há opções para pagamentos anuais ou mensais, e pacotes que dão direito a não só o catálogo da plataforma de streaming, mas a outros canais do grupo Globo.

Depois que o plano for escolhido, é só efetuar o pagamento com cartão de crédito, débito ou carteiras digitais. Feito isso, basta clicar na aba ‘BBB’ e em ‘Acompanhe a casa’.

Quem não é assinante assiste os melhores momentos da disputa às 22h10, horário de Brasília, na Globo.

Programação do Big Brother

Segunda-feira: jogo da discórdia;

Terça-feira: eliminação;

Quarta-feira: festa do líder;

Quinta-feira: prova do líder;

Sexta-feira: neste dia pode acontecer tanto prova do anjo do BBB 22 quanto a festa, a dinâmica é decidida pela produção;

Sábado: este dia também não tem grade exata definida, a cada semana a produção define se o anjo e a festa do final da semana serão realizados no sábado ou sexta-feira;

Domingo: almoço do anjo, formação de paredão e prova bate e volta.

