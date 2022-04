Que horas começa a prova do anjo do BBB 22 hoje? Disputa é ao vivo no Pay Per View - Foto: Reprodução/Globo

Que horas começa a prova do anjo no BBB 22 hoje, sexta-feira (08/04)

Hoje, 8 de abril, sexta-feira, o Big Brother Brasil vai colocar em ação mais uma prova no confinamento. A disputa dará poder nas mãos de alguém e vai movimentar o jogo. Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 22? É possível assisti-la ao vivo ou editada.

Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 22?

A prova do anjo do BBB 22 deve começar entre as 12h00 e 14h00 hoje, sexta-feira, 8 de abril. A produção do programa não divulga a hora exata da disputa para o público, mas esse é o padrão que as disputas pelo colar de imunidade tem mantido desde o começo da temporada.

Na semana passada, a disputa começou próximo às 13h30 enquanto na semana anterior foi por volta das 13h. Também houveram semanas em que a disputa teve início pouco depois do meio-dia. Para ter certeza que não irá perder nada do começo da disputa, o ideal é deixar o Pay Per View ligado a partir do horário indicado e ficar de olho no movimento da casa.

Antes de toda prova do anjo começar no BBB 22, a produção manda os brothers para a sala, para que aguardem por Tadeu Schmidt. Depois de um breve papo com o apresentador, é comum que um sorteio seja realizado. Às vezes o sorteio seleciona quem fica fora da prova e em outras ocasiões serve apenas para definir qual o número de cada participante na competição pelo colar de imunidade.

Para assistir ao vivo é necessário ser assinante do Pay Per View, seja por um pacote da Globoplay ou pela TV a cabo. Caso prefira assistir de graça, é só aguardar pelo programa ao vivo desta sexta-feira do BBB 22, que começa às 22h35 e irá exibir um resumo da prova do anjo.

Quem já foi anjo no BBB 22?

Rodrigo Mussi – 1º anjo – autoimune

Rodrigo Mussi – 2º anjo – imunizou Eliezer

Bárbara – 3º anjo – autoimune e também imunizou Laís

Paulo André e Pedro Scooby 4º anjo – imunizaram Douglas Silva

Arthur Aguiar – 5º anjo – imunizou Natália

Douglas Silva 6º anjo – imunizou Gustavo

Arthur Aguiar – 7º anjo – imunizou Paulo André

Arthur Aguiar – 8º anjo – imunizou Paulo André

Lucas Bissoli – 9º anjo – imunizou Eslovênia

Paulo André – 10º anjo – imunizou Arthur

Jessilane – 11º anjo – autoimune

O anjo de hoje é autoimune?

A prova do anjo que começa entre as 12 e 14 horas de hoje (8) não é autoimune. O brother ou sister que vencer a disputa terá que imunizar um colega de confinamento durante a formação do próximo paredão e ainda correrá o risco de cair na berlinda.

Ainda não foi revelado pela produção quantos participarão da prova do anjo de hoje ou se todos os confinados terão uma vaga na disputa. O que já sabe até então é que Douglas Silva está fora da briga pelo colar, pois é o atual líder da casa.

Sexta-feira também terá nova formação de paredão

Hoje, sexta-feira (8), também é dia de formação de paredão desta reta final da temporada. Esta será a décima terceira berlinda da edição e não terá prova bate e volta, assim nenhum emparedado conseguirá escapar da votação popular.

Quem vencer a prova do anjo de hoje, que começa no final da manhã e começo do período da tarde, vai ser o primeiro a se pronunciar na formação de berlinda e irá imunizar um colega. Em seguida, o líder Douglas Silva indicará alguém ao paredão.

Depois, de um em um, os participantes vão ir até o confessionário, mas desta vez a votação será diferente. Cada um irá salvar alguém do paredão e quem sobrar estará automaticamente na berlinda. Essa pessoa que restar, terá direito a um contragolpe, assim três serão emparedados no total.

O mais votado pelo público entre os três participantes da berlinda vai ser eliminado no próximo domingo, dia 10 de abril, data em que espera-se que seja formado mais uma berlinda da temporada.

Arthur foi escolhido pelo público e voltou de paredão falso:

