Que horas começa o BBB 22? Festa de hoje tem show do Luan Santana

Hoje, 13 de abril, quarta-feira, o Big Brother Brasil vai festejar a chegada do top 7 com show do Luan Santana. Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 22? Confira a programação do dia e quando vai terminar a edição do reality de 2022.

Que horas começa o BBB 22 hoje

A prova do anjo do BBB 22 hoje deve começar às 22 horas e 35 minutos e o TOP 7 vai ganhar um presente: o show de hoje no BBB será com Luan Santana – e não para por aí. Os brothers que permanecem na disputa terão o privilégio de curtir três pocket shows

Um dos nomes por trás do hit “Baby Me Atende”, Matheus Fernandes faz sua estreia no programa, com o segundo show da noite. Mari Fernandez chega junto para cantar “Parada Louca” e “Não, Vou Não”, grandes sucessos que prometem colocar todo mundo para dançar. Depois do piseiro, o rap chega ao palco do reality com todo o gás com Filipe Ret e L7nnon

No topo das paradas, L7nnon também se apresenta no programa de hoje e revela que cantar no BBB vai ser um marco em sua carreira, sobretudo porque os participantes curtem seu repertório.

O top 7 é formado por Gustavo, Scooby, Douglas, Arthur, Jessi, Eliezer e Paulo André.

Para assistir a festa do BBB 22 hoje ao ao vivo é necessário ser assinante do GloboPlay e ter acesso ao pay-per-view

Relembre a primeira festa do BBB 22:

Quando termina o BBB?

O BBB 22 vai terminar no dia 26 de abril, terça-feira. Ainda restam 8 participantes, mas a final terá apenas 3 participantes, por isso a produção tem acelerado as dinâmicas da casa, para contar com mais de uma eliminação por semana.

Quem sai do BBB 22 só na final tem vantagens, mesmo quem não fica em primeiro lugar, pois todos ganham prêmios. O vencedor sai do programa com um carro 0km, mais o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já o segundo lugar recebe R$ 150 mil e o terceiro colocado ganha R$ 50 mil.

A estreia da nova temporada do No Limite foi adiada do dia 26 de abril para o dia 3 de maio, pois o Big Brother Brasil 2022 ganhou uma semana a mais, totalizando 100 dias. O reality show de sobrevivência agora será apresentado por Fernando Fernandes.