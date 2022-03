Que horas começa o BBB 22 hoje, dia de prova do líder (24/03)

A décima prova do líder da temporada será realizada hoje, 24 de março, ao vivo no reality show e alguém será coroado novo chefão ou chefona do confinamento. Que horas começa o BBB 22 hoje? O programa desta quinta-feira vai começar mais tarde por causa das eliminatórias da Copa do Mundo.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar mais tarde hoje (24), às 23h15, depois da novela Um Lugar ao Sol. O que muda na programação desta quinta-feira é a partida de futebol entre o Brasil e o Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acabou alterando algumas atrações da emissora e o reality show foi empurrado para mais tarde.

Segundo a programação oficial da TV Globo, disponível para consulta no site oficial da emissora, o programa desta quinta terá no total 1 hora e 15 minutos. O capítulo de Um Lugar ao Sol que antecede o BBB vai somar 45 minutos no ar.

A atração mais importante do programa de hoje no BBB 22, que começa às 23 horas e 15 minutos, é a décima prova do líder da temporada. A produção do reality show ainda não anunciou qual será o tema ou marca patrocinadora da disputa desta semana. Na semana passada, a prova foi de agilidade e habilidade.

Além disso, será mostrado na edição de hoje o resumo da festa do líder de Arthur Aguiar, os principais momentos pós festa e os acontecimentos que marcaram o confinamento durante a quinta-feira.

Outro acontecimento importante das quintas é a revelação de como será a formação de paredão da semana. O apresentador Tadeu Schimdt conta ao público quando será a disputa do anjo, quantos serão emparedados, como será a votação, se haverá uma dinâmica diferente como o big fone ou não, entre outras informações relevantes.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Segundo a programação da Globo, o Big Brother Brasil está previsto para acabar às 00h30 hoje, por conta da alteração no cronograma do canal devido a partida de futebol da seleção brasileira. O reality show dará espaço para o Jornal da Globo, marcado para começar após o BBB 22.

Camarote venceu quase todas as disputas do líder na edição

Nove disputas pelo líder foram realizadas no Big Brother Brasil 2022 até agora e em quase todas o resultado foi um campeão do time do camarote. Por enquanto, Lucas foi o único pipoca que venceu a briga pelo posto mais alto da casa, e mais de uma vez. O capixaba foi líder duas vezes e quando venceu a disputa pela terceira vez, que era em dupla, cedeu o privilégio para Arthur Aguiar.

O primeiro líder da temporada foi o ator Douglas Silva, na semana seguinte o surfista Pedro Scooby e o ator Tiago Abravanel venceram, o líder foi Abravanel. Na terceira e quarta disputa do líder, a influenciadora Jade Picon foi a vencedora, na quinta semana de programa Lucas foi campeão.

Na sexta disputa, em duplas, Paulo André e Scooby venceram, o surfista novamente cedeu e Paulo foi coroado líder. Na semana seguinte, Scooby venceu novamente, desta vez sozinho, e se tornou líder. Na oitava prova da temporada, Lucas venceu a disputa pela segunda vez. Na nona disputa, Lucas e Arthur Aguiar venceram como dupla e o ator foi consagrado o líder da semana.

Programação da TV Globo hoje – 24/03/2022

Anote na agenda que horas vai começar o BBB 22 hoje, quinta-feira (24) de prova do líder, e a programação da Globo:

Quinta-feira, 24/03/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Juntos Pelo Acaso

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:00 Além da Ilusão

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:45 Jornal Nacional

20:20 Futebol – Eliminatórias da Copa: Brasil x Chile

22:30 Um Lugar ao Sol

23:15 Big Brother Brasil 22

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Corujão I – 10 Segundos Para Vencer

Laís é a recém eliminada da temporada:

