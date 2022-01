Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo (30/01)

Neste domingo, 30 de janeiro, será formado o primeiro paredão da nova temporada do Big Brother Brasil. Dessa vez, a berlinda será tripla com uma indicação do líder Tiago, e ainda haverá votação aberta e a prova bate e volta. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 e qual a programação do reality em dia de votação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje, o BBB 22 vai começar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição desse domingo será formado o segundo paredão da temporada. O anjo não é autoimune, ou seja, Rodrigo terá que imunizar um colega.

Dessa vez, a liderança vai ser em dupla. Os dois ganhadores da prova ganham a imunidade e também terão direito a mandar um participante diretamente para a berlinda. A diferença é que um poderá aproveitar a mordomia no quarto do líder e selecionará os participantes do VIP.

Ao todo, 4 participantes serão, mas após a prova “bate e volta”, apenas três continuam na briga para continuar na casa. Anote a dinâmica do BBB 22: Anjo imuniza um; Líder indica um; A dupla do líder na prova indica um; o imunizado pelo anjo indica um; votação na casa: nove votos no confessionário e nove votos abertos. e por fim a prova bate e volta.

+ Enquete BBB 22: o líder Tiago Abravanel deve mandar para o paredão?

Tiago vai indicar quem ao paredão do BBB 22?

Tiago Abravanel, líder da semana, já acenou que deve indicar Rodrigo ao paredão. Sem saber o que o anjo da semana não é autoimune como na semana passada, o neto de Silvio Santos escolheu Lucas como segunda opção. Aliás, no sábado, o cantor avisou a Rodrigo que ele está na mira da berlinda.

Por sua vez, Rodrigo cogita dar o colar do anjo ao amigo Eliezer. O brother ainda coloca na lista de possíveis incados: Lucas, Bárbara e Natália.

Estão disponíveis para o paredão: Douglas, Arthur, Rodrigo, Pedro Scooby, Naiara, Paulo André, Jade, Linn, Maria, Jessi, Laís, Bárbara, Natália, Vinicius, Brunna, Eliezer, Lucas e Eslovênia.

Como assistir a formação de paredão?

A formação da primeira berlinda do BBB 22 será realizada ao vivo no programa de hoje. Basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Depois do escolha dos brothers para o paredão, sempre rola muito ‘fogo no parquinho’ entre eles. Com o pay-per-view, é possível continuar assistindo os jogadores durante 24 horas por dia.

As onze câmeras estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay, com planos mensais a partir de R$24,90.

Vote também: Enquete BBB 22: com a saída de Luciano, quem deve ganhar? (dci.com.br)