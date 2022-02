Que horas começa o BBB 22 hoje: horário da festa de sexta (4/02)

Nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, os brothers vão participar da festa “Jogos” do Big Brother Brasil, repleta de elementos de brincadeiras de tabuleiro. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje e qual a programação do reality neste terceiro fim de semana de votação.

Que horas começa o BBB 22 hoje

Hoje, o BBB 22 vai começar às 22h40, horário de Brasília, logo após a novela “Um Lugar ao Sol”, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição dessa sexta-feira, os brothers poderão aproveitar a festa e dar aquela relaxada antes da prova do anjo no sábado e a formação do paredão no domingo.

Até lá, os participantes do BBB estarão imersos em um universo de jogos, mas sem a pretensão de ficarem milionários. A festa do fim de semana chega com referências a brincadeiras de tabuleiro, como ludo, dama, xadrez, gamão e outras.

A decoração da noite conta com elementos de jogos de carta e dominó. Um dado gigante presente no jardim da casa vai proporcionar boas risadas, uma vez que, quando arremessado, terá como consequências ações divertidas para os brothers realizarem. Sets temáticos para fotos também prometem render bons cliques para o #FeedBBB. No figurino, looks monocromáticos vão marcar o visual dos participantes. E, no cardápio, quitutes recheados farão a alegria de quem está na Xepa e no Vip.

Programação Rede Globo – 04/02/2022

Sexta-feira, 04/02/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:25 Sessão da Tarde – Pixels

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:20 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:40 Big Brother Brasil 22

23:25 Sessão Globoplay – S.W.A.T.

00:10 Jornal da Globo

01:00 Olimpíadas De Inverno 2022

