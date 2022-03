Que horas começa o BBB 22 hoje: horário do paredão (27/3)

No programa de domingo (27), o jogo mudará de rumo com a formação do décimo paredão. Dessa vez, Linna é a líder e Paulo André o anjo da semana, agora veja Que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 23 horas e 10 minutos hoje, domingo, 27 de março, depois Fantástico, de acordo com a programação oficial da emissora, disponível para consulta no site da Rede Globo. Segundo o cronograma do canal, é previsto que o programa de hoje do reality show tenha no total 1 hora e 20 minutos no ar.

No começo do programa de hoje, o público irá assistir os melhores momentos da festa do fim de semana, além dos principais acontecimentos deste domingo, como o almoço do anjo, decisões do líder em relação a formação de paredão, entre outros.

Depois será dada a largada pelo apresentador Tadeu Schmidt para a votação da noite. Quando encerrada as indicações, será realizada a prova do bate e volta, alguém se salvará e em seguida os emparedados vão conversar durante 30 segundos com o público para pedir a permanência na casa.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Para quem está preocupado com o horário que o BBB 22 de hoje irá começar e acabar, o reality show está previsto para ficar no ar até às 00h25, quando cederá espaço para o Domingo Maior.

Programação da TV Globo hoje – 27/03/2022

Confira que horas começa o BBB 22 de eliminação de hoje, domingo (27), além dos programas e demais atrações do cronograma da emissora:

04:30 Corujão II – Minutos Atrás

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Meu Amigo, O Dragão

14:05 The Voice+

15:35 The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Domingo Maior – Rogue One – Uma História Star Wars

02:40 LOLLAPALOOZA

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.